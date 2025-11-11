Erling II verabschiedet sich mit 3:1-Erfolg in die Winterpause

Bereits in der 9. Minute bekamen die Gastgeber auf halbrechter Position einen Freistoß zugesprochen. Michael Heinzler trat an und verwandelte den Ball – etwas glücklich – zur 1:0-Führung für den TSV Erling Andechs II. Etwa zehn Minuten später hatte Heinzler erneut die Chance aus ähnlicher Position, scheiterte diesmal jedoch mit einem wuchtigen Schuss an der Unterkante der Latte.

Im letzten Spiel vor der Winterpause traf die zweite Mannschaft des TSV Erling Andechs auf die erste Mannschaft des SV Bernried. Von der ersten Minute an entwickelte sich ein hitziges Duell, in dem sich beide Seiten nichts schenkten. Zahlreiche ruppige Fouls prägten die Anfangsphase.

Das Spiel blieb intensiv. In der 24. Minute bekam Bernried nach einer zweifelhaften Entscheidung eine Ecke zugesprochen. Diese führte schließlich zum 1:1-Ausgleich – allerdings war Torhüter Michael Günther zuvor klar von einem Gegenspieler unterlaufen worden. Der Treffer hätte eigentlich nicht zählen dürfen, wurde vom Schiedsrichter jedoch gegeben.

In der 35. Minute eskalierte die Partie zunehmend, woraufhin der Unparteiische das Spiel kurzzeitig unterbrach. Nach einem Foul an Simon Billinger im Strafraum entschied der Schiedsrichter in der 43. Minute auf Elfmeter für Erling Andechs. Sebastian Albrecht trat an, konnte die Chance jedoch nicht nutzen. Direkt nach dem Halbzeitpfiff kam es zu einer Rudelbildung, in deren Folge Albrecht eine 10-Minuten-Strafe erhielt.

Die zweite Halbzeit verlief deutlich ruhiger. Erling Andechs II erspielte sich immer wieder gute Torchancen, blieb jedoch lange glücklos. Erst in der 84. Minute gelang die erneute Führung: Nach einem präzisen Steckpass von Simon Billinger vollendete Kenan Basic eiskalt zum 2:1.

Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit (93. Minute) Pepo Di Notto, der nach einem Traumpass von Fabio Graf den 3:1-Endstand erzielte.

Mit diesem verdienten Sieg verabschiedet sich der TSV Erling Andechs II erfolgreich in die Winterpause und kann auf eine kämpferisch starke Hinrunde und Platz 2 zurückblicken.