Erling-Andechs gewinnt Top-Spiel bei FC Kochelsee-Schlehdorf: „Vielleicht hat der Wille gefehlt“ FCKS konnte Leistung der Vorwoche nicht bestätigen

Schlehdorf – Das Spitzenspiel ging an den Gast. Der TSV Erling-Andechs nimmt mit einem 1:0-Erfolg alle drei Punkte aus Schlehdorf mit. „Schade, jetzt fangen wir wieder etwas von vorne an“, bedauert Simon Lantenhammer den Absturz in der Tabelle. Denn der FC Kochelsee Schlehdorf gehört damit nicht mehr dem Spitzentrio in der Kreisklasse an.