ERLiches Freibier für die Mannschaft mit den meisten Toren in KW32

Um in den Genuss des Freibieres zu kommen, müssen sich die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr per E-Mail an gewinnspiel@fupa.net melden! 📢 WICHTIG: Der Gewinnverein erhält dann am Donnerstag alle wichtigen Infos zum Freibier, welches ausschließlich per Abholung im Brauerei Getränkemarkt in Geiselhöring (Straubinger Straße 8, 94333 Geiselhöring) in Empfang genommen werden kann! 🍺 PS: Die Siegervereine dürfen Erl-Bräu gerne bei Instagram markieren (bei Abholung, beim Feiern etc.)! 🥳



Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:

Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1) Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz) Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison Losentscheid

Der Erl-Bräu, Geiselhöring und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.



📍Weil bei jedem Schützenfest auch einer als Verlierer vom Platz gehen muss: Als kleinen Trost erhält die Mannschaft mit den meisten Gegentoren am Ende der Saison (eine Mannschaft über alle Ligen) 12 BiermakERL für das Wenisch-Festzelt auf dem Gäubodenvolksfest 2027 in Straubing.





PS: Öffnungszeiten, Brauerei Getränkemarkt, in da Straubinger Straße 8, 94333 Geiselhöring: Mo.-Fr.: 8.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr, Samstags: 8.00-12.00 Uhr. Überdachter Drive-In mit ERLesener Auswahl! Mehr über unsere noch handwerklich gebrauten Erlkönig Biere, Brauphilosophie und das ERLebnis unter https://www.erlichesbier.de/