ERLiches Freibier für die Mannschaft mit den meisten Toren in KW30

– Foto: Montage FuPa

Fußballvereine aufgepasst: Jetzt könnt ihr euch Woche für Woche euer Freibier nach dem Spiel mit Leistung bzw. Toren verdienen. Der Erl-Bräu, Geiselhöring spendiert nämlich den Siegervereinen drei TragERL Erlkönig Hell pro Spieltag.

So funktioniert’s: In der Rückrunde der Saison 2026/2027 erhält an jedem Spieltag die torreichste Mannschaft aus den Ebenen (s. unten) jeweils drei TragERL Erlkönig Hell pro Spieltag. Jeden Montag werden die Gewinner in einem redaktionellen Artikel auf FuPa bekanntgegeben.











Die Sieger in KW30: - Ebene 1: FC Ergolding (6:0 gegen TSV Oberschneiding)

- Ebene 2: SG SV Schwabelweis / DJK Nord (16:1 gegen SV Fortuna Regensburg II)

- Ebene 3: ESV Regensburg (9:3 gegen TSV Oberisling II)

Um in den Genuss des Freibieres zu kommen, müssen sich die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr per E-Mail an gewinnspiel@fupa.net melden!



📢 WICHTIG: Der Gewinnverein erhält dann am Donnerstag alle wichtigen Infos zum Freibier, welches ausschließlich per Abholung im Brauerei Getränkemarkt in Geiselhöring (Straubinger Straße 8, 94333 Geiselhöring) in Empfang genommen werden kann! 🍺



PS: Die Siegervereine dürfen Erl-Bräu gerne bei Instagram markieren (bei Abholung, beim Feiern etc.)! 🥳



Folgende Ligen gehen in der Rückrunde der Saison 2026/27 an den Start:





EBENE 1 (Ein Verein gewinnt 3 TragERL): Bezirksliga West

Bezirksliga Oberpfalz Süd

Kreisliga 1 Regensburg

Kreisliga 2 Regensburg EBENE 2 (Ein Verein gewinnt 3 TragERL): Kreisklasse Straubing

Kreisklasse 1 Regensburg

Kreisklasse 2 Regensburg

Kreisklasse 3 Regensburg EBENE 3 (Ein Verein gewinnt 3 TragERL): A-Klasse Straubing

A-Klasse 1 Regensburg

A-Klasse 2 Regensburg

A-Klasse 3 Regensburg

A-Klasse 4 Regensburg