ERLiches Freibier für die Mannschaft mit den meisten Toren in KW17

Fußballvereine aufgepasst: Jetzt könnt ihr euch Woche für Woche euer Freibier nach dem Spiel mit Leistung bzw. Toren verdienen. Der Erl-Bräu, Geiselhöring spendiert nämlich den Siegervereinen drei TragERL Erlkönig Hell pro Spieltag.
So funktioniert’s:
In der Rückrunde der Saison 2025/2026 erhält an jedem Spieltag die torreichste Mannschaft aus den Ebenen (s. unten) jeweils drei TragERL Erlkönig Hell pro Spieltag. Jeden Montag werden die Gewinner in einem redaktionellen Artikel auf FuPa bekanntgegeben.
Die Sieger in KW17:
- Ebene 1: FC Oberhinkofen (7:0 gegen SG Walhalla Rgb.)
- Ebene 2: SV Türk Genclik Regensburg (8:0 gegen SC Lorenzen)
- Ebene 3: SpVgg Stadtamhof Rgb. II (6:0 gegen VfR Regensburg II)
Um in den Genuss des Freibieres zu kommen, müssen sich die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr per E-Mail an gewinnspiel@fupa.net melden.
Folgende Ligen gehen in der Rückrunde der Saison 2025/26 an den Start:
EBENE 1 (Ein Verein gewinnt 3 TragERL):
EBENE 2 (Ein Verein gewinnt 3 TragERL):
EBENE 3 (Ein Verein gewinnt 3 TragERL):
Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:
Der Erl-Bräu, Geiselhöring und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.
📍Weil bei jedem Schützenfest auch einer als Verlierer vom Platz gehen muss: Als kleinen Trost erhält die Mannschaft mit den meisten Gegentoren am Ende der Saison (eine Mannschaft über alle Ligen) 12 BiermakERL für das Wenisch-Festzelt auf dem Gäubodenvolksfest 2026 in Straubing.
PS: Öffnungszeiten, Brauerei Getränkemarkt, in da Straubinger Straße 8, 94333 Geiselhöring: Mo.-Fr.: 8.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr, Samstags: 8.00-12.00 Uhr. Überdachter Drive-In mit ERLesener Auswahl! Mehr über unsere noch handwerklich gebrauten Erlkönig Biere, Brauphilosophie und das ERLebnis unter https://www.erlichesbier.de/