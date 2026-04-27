ERLiches Freibier für die Mannschaft mit den meisten Toren in KW17

– Foto: Montage FuPa

Fußballvereine aufgepasst: Jetzt könnt ihr euch Woche für Woche euer Freibier nach dem Spiel mit Leistung bzw. Toren verdienen. Der Erl-Bräu, Geiselhöring spendiert nämlich den Siegervereinen drei TragERL Erlkönig Hell pro Spieltag.

So funktioniert’s: In der Rückrunde der Saison 2025/2026 erhält an jedem Spieltag die torreichste Mannschaft aus den Ebenen (s. unten) jeweils drei TragERL Erlkönig Hell pro Spieltag. Jeden Montag werden die Gewinner in einem redaktionellen Artikel auf FuPa bekanntgegeben.





Die Sieger in KW17:

- Ebene 1: FC Oberhinkofen (7:0 gegen SG Walhalla Rgb.)

- Ebene 2: SV Türk Genclik Regensburg (8:0 gegen SC Lorenzen)

- Ebene 3: SpVgg Stadtamhof Rgb. II (6:0 gegen VfR Regensburg II)



Um in den Genuss des Freibieres zu kommen, müssen sich die Gewinnervereine bis Donnerstag 08.00 Uhr per E-Mail an gewinnspiel@fupa.net melden.





Folgende Ligen gehen in der Rückrunde der Saison 2025/26 an den Start:





EBENE 1 (Ein Verein gewinnt 3 TragERL): Bezirksliga West

Bezirksliga Oberpfalz Süd

Kreisliga 1 Regensburg

Kreisliga 2 Regensburg EBENE 2 (Ein Verein gewinnt 3 TragERL): Kreisklasse Straubing

Kreisklasse 1 Regensburg

Kreisklasse 2 Regensburg

Kreisklasse 3 Regensburg EBENE 3 (Ein Verein gewinnt 3 TragERL): A-Klasse Straubing

A-Klasse 1 Regensburg

A-Klasse 2 Regensburg

A-Klasse 3 Regensburg

A-Klasse 4 Regensburg