ERLiches Freibier für die Mannschaft mit den meisten Toren

Vom Erl-Bräu, Geiselhöring: Freibier für die torreichsten Mannschaften – jede Woche und in jeder Ligaebene!

Fußballvereine aufgepasst: Jetzt könnt ihr euch Woche für Woche euer Freibier nach dem Spiel mit Leistung bzw. Toren verdienen. Der Erl-Bräu, Geiselhöring spendiert nämlich den Siegervereinen drei TragERL Erlkönig Hell pro Spieltag.

So funktioniert’s:

In der Rückrunde der Saison 2025/2026 erhält an jedem Spieltag die torreichste Mannschaft aus den Ebenen (s. unten) jeweils drei TragERL Erlkönig Hell pro Spieltag. Jeden Montag werden die Gewinner in einem redaktionellen Artikel auf FuPa bekanntgegeben. Um in den Genuss des Freibieres zu kommen, müssen sich die Gewinnervereine immer bis Donnerstag 08.00 Uhr der jeweiligen Woche per E-Mail an gewinnspiel@fupa.net melden.

Folgende Ligen gehen in der Rückrunde der Saison 2025/26 zum "wettballern" an den Start:

EBENE 1 (Ein Verein gewinnt 3 TragERL):

  • Bezirksliga West
  • Bezirksliga Oberpfalz Süd
  • Kreisliga 1 Regensburg
  • Kreisliga 2 Regensburg

EBENE 2 (Ein Verein gewinnt 3 TragERL):

  • Kreisklasse Straubing
  • Kreisklasse 1 Regensburg
  • Kreisklasse 2 Regensburg
  • Kreisklasse 3 Regensburg

EBENE 3 (Ein Verein gewinnt 3 TragERL):

  • A-Klasse Straubing
  • A-Klasse 1 Regensburg
  • A-Klasse 2 Regensburg
  • A-Klasse 3 Regensburg
  • A-Klasse 4 Regensburg


Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:

  1. Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1)
  2. Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz)
  3. Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison
  4. Losentscheid

Der Erl-Bräu, Geiselhöring und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.

📍Weil bei jedem Schützenfest auch einer als Verlierer vom Platz gehen muss: Als kleinen Trost erhält die Mannschaft mit den meisten Gegentoren am Ende der Saison (eine Mannschaft über alle Ligen) 12 BiermakERL für das Wenisch-Festzelt auf dem Gäubodenvolksfest 2026 in Straubing.


PS: Öffnungszeiten, Brauerei Getränkemarkt, in da Straubinger Straße 8, 94333 Geiselhöring: Mo.-Fr.: 8.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr, Samstags: 8.00-12.00 Uhr. Überdachter Drive-In mit ERLesener Auswahl!