ERLiches Freibier für die Mannschaft mit den meisten Toren

In der Rückrunde der Saison 2025/2026 erhält an jedem Spieltag die torreichste Mannschaft aus den Ebenen (s. unten) jeweils drei TragERL Erlkönig Hell pro Spieltag. Jeden Montag werden die Gewinner in einem redaktionellen Artikel auf FuPa bekanntgegeben. Um in den Genuss des Freibieres zu kommen, müssen sich die Gewinnervereine immer bis Donnerstag 08.00 Uhr der jeweiligen Woche per E-Mail an gewinnspiel@fupa.net melden.



Falls ein Verein gleich viele Tore wie ein anderer Verein erzielt hat, dann greifen zwei weitere Komponenten:

Anzahl der Gegentore (z.B. 6:0 schlägt 6:1) Tabellenstand des Gegners (z.B. Gegner 2. Platz schlägt Gegner 6. Platz) Gesamtanzahl der geschossenen Tore in der Saison Losentscheid





Der Erl-Bräu, Geiselhöring und FuPa wünschen euch viel Glück bei der Jagd nach den meisten Toren.



📍Weil bei jedem Schützenfest auch einer als Verlierer vom Platz gehen muss: Als kleinen Trost erhält die Mannschaft mit den meisten Gegentoren am Ende der Saison (eine Mannschaft über alle Ligen) 12 BiermakERL für das Wenisch-Festzelt auf dem Gäubodenvolksfest 2026 in Straubing.





PS: Öffnungszeiten, Brauerei Getränkemarkt, in da Straubinger Straße 8, 94333 Geiselhöring: Mo.-Fr.: 8.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr, Samstags: 8.00-12.00 Uhr. Überdachter Drive-In mit ERLesener Auswahl! Mehr über unsere noch handwerklich gebrauten Erlkönig Biere, Brauphilosophie und das ERLebnis unter https://www.erlichesbier.de/