Erler setzt auf defensive Stabilität – Pawlow fordert Reaktion

– Foto: Timo Babic

Die SG Blaues Wunder Hannover will den positiven Trend der vergangenen Wochen fortsetzen. Nach dem Sieg gegen Tabellenführer SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II und dem Punktgewinn beim TSV Stelingen empfängt das Team von Trainer Leon Erler nun den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II.

Auch an das Hinspiel hat der Trainer positive Erinnerungen. Beim 3:0-Auswärtssieg gelang damals der erste Saisonsieg – trotz extrem dünner Personaldecke. „Das war unser Rumpfkader-Spiel schlechthin“, erinnerte sich Erler. „Das hat uns damals gezeigt: Es geht immer.“

Die Ausgangslage hat sich für Blaues Wunder spürbar verbessert. Vier Punkte gegen zwei Spitzenteams haben das Selbstvertrauen gestärkt. „Die letzten beiden Spiele haben uns gezeigt, dass wir auch gegen Topteams bestehen können“, sagte Erler. „Vier Punkte gegen den Ersten und Dritten geben uns natürlich Selbstvertrauen.“

Klare Linie gefunden

Für das Heimspiel sieht Erler seine Mannschaft auf einem guten Weg. Vor allem defensiv habe man zuletzt Fortschritte gemacht. „Ich denke, wir haben eine ganz gute Linie gefunden, wie wir aktuell Fußball spielen“, erklärte er. „Unsere Stärke war zuletzt die Leidenschaft gegen den Ball und die kompromisslose Boxverteidigung.“ Diese Herangehensweise soll auch gegen Krähenwinkel der Schlüssel sein. „Wenn wir hinten wieder gut stehen und die eine oder andere Chance vorne nutzen, kann auch ein 1:0 reichen.“

Allerdings muss Blaues Wunder auf zwei wichtige Spieler verzichten. Joel Lothar Bruns und Ibrahim-Lahar Gueye fehlen gelbgesperrt. „Das tut weh, aber wir hatten die ganze Saison über immer wieder Ausfälle. Wir müssen das kompensieren.“

Pawlow warnt vor formstarkem Gegner

Auch Gästetrainer Marcel Pawlow sieht ein deutlich gefestigtes Blaues Wunder. „Sie haben sich in den letzten Wochen gefangen und vier Punkte gegen zwei Topmannschaften geholt“, sagte Pawlow. „Sie stehen kompakter, verteidigen besser und setzen auf Umschaltmomente.“ Für seine Mannschaft gehe es darum, eine Reaktion auf das Hinspiel zu zeigen. Damals unterlag Krähenwinkel deutlich mit 0:3. „Das war mit Abstand unser schlechtestes Saisonspiel“, so Pawlow. „Das wollen wir wieder gutmachen.“

Der Gästetrainer fordert vor allem eine Steigerung in der Intensität. „Wir müssen die Laufbereitschaft und das Zweikampfverhalten über 90 Minuten auf den Platz bringen“, erklärte Pawlow. „Nicht nur phasenweise, sondern konstant.“ Zugleich warnt er davor, die Tabellensituation falsch zu interpretieren. „Diese Liga ist extrem ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen. Blaues Wunder hat das zuletzt zweimal gezeigt.“

Während Krähenwinkel als Tabellenvierter mit breitem Kader anreist, setzt Blaues Wunder weiterhin auf mannschaftliche Geschlossenheit und defensive Stabilität. Erler formuliert die Marschroute klar: „Wir wollen die Stimmung mitnehmen und wieder etwas Zählbares holen.“

Pawlow hingegen setzt auf eine aktive Herangehensweise: „Wir wollen Blaues Wunder laufen lassen und das Spiel kontrollieren.“ Die Voraussetzungen sprechen für ein intensives Duell – mit offenem Ausgang.