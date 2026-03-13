Erler: "Mit Kampf und Leidenschaft können wir auch dort etwas holen" Blaues Wunder reist mit Rückenwind nach Stelingen von red · Heute, 12:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Brunsch

Die SG Blaues Wunder Hannover steht vor der nächsten schweren Aufgabe. Am Sonntag gastiert die Mannschaft von Trainer Leon Erler beim Tabellendritten TSV Stelingen. Nach dem überraschenden 1:0-Erfolg gegen Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II reist Blaues Wunder jedoch mit neuem Selbstvertrauen an.

„Für uns geht es wieder gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellenbereich“, sagte Erler vor der Partie. „Wir wissen, was uns dort erwartet. Stelingen hat viele Spieler mit hoher individueller Qualität und spielt oben um den Aufstieg mit.“ Der Sieg gegen den Tabellenführer hat der Mannschaft vor allem mental gutgetan. Entscheidend sei dabei weniger die spielerische Qualität gewesen als vielmehr der Einsatz der gesamten Mannschaft. „Wir haben in der vergangenen Woche gezeigt, dass wir mit Kampf, Leidenschaft und einer geschlossenen Mannschaftsleistung viel erreichen können“, erklärte Erler. „Genau daran wollen wir wieder anknüpfen.“

Die Stimmung innerhalb des Teams habe sich durch den Erfolg deutlich verbessert. „Die Stimmung auf dem Platz und auch auf der Bank war sehr gut. Das hat uns getragen.“ Rückschlag durch Herrmann-Verletzung Der wichtige Sieg hatte jedoch auch seinen Preis. Torschütze Jakob Herrmann zog sich eine Innenbandverletzung zu und wird voraussichtlich rund zwei Monate fehlen. „Das tut uns natürlich sehr weh“, sagte Erler. „Jakob hat bislang kaum ein Spiel verpasst und war ein wichtiger Faktor für uns.“ Auch Gerald Bruns musste zuletzt angeschlagen vom Platz, bei ihm scheint es jedoch lediglich eine Prellung zu sein. „Das müssen wir jetzt als Mannschaft auffangen“, so Erler. „In der vergangenen Woche hat das schon gut funktioniert. Egal wer reinkam, jeder hat alles gegeben.“