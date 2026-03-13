Erler: "Mit Kampf und Leidenschaft können wir auch dort etwas holen"

Die SG Blaues Wunder Hannover steht vor der nächsten schweren Aufgabe. Am Sonntag gastiert die Mannschaft von Trainer Leon Erler beim Tabellendritten TSV Stelingen. Nach dem überraschenden 1:0-Erfolg gegen Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II reist Blaues Wunder jedoch mit neuem Selbstvertrauen an.
„Für uns geht es wieder gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellenbereich“, sagte Erler vor der Partie. „Wir wissen, was uns dort erwartet. Stelingen hat viele Spieler mit hoher individueller Qualität und spielt oben um den Aufstieg mit.“
Der Sieg gegen den Tabellenführer hat der Mannschaft vor allem mental gutgetan. Entscheidend sei dabei weniger die spielerische Qualität gewesen als vielmehr der Einsatz der gesamten Mannschaft. „Wir haben in der vergangenen Woche gezeigt, dass wir mit Kampf, Leidenschaft und einer geschlossenen Mannschaftsleistung viel erreichen können“, erklärte Erler. „Genau daran wollen wir wieder anknüpfen.“
Die Stimmung innerhalb des Teams habe sich durch den Erfolg deutlich verbessert. „Die Stimmung auf dem Platz und auch auf der Bank war sehr gut. Das hat uns getragen.“
Der wichtige Sieg hatte jedoch auch seinen Preis. Torschütze Jakob Herrmann zog sich eine Innenbandverletzung zu und wird voraussichtlich rund zwei Monate fehlen. „Das tut uns natürlich sehr weh“, sagte Erler. „Jakob hat bislang kaum ein Spiel verpasst und war ein wichtiger Faktor für uns.“ Auch Gerald Bruns musste zuletzt angeschlagen vom Platz, bei ihm scheint es jedoch lediglich eine Prellung zu sein. „Das müssen wir jetzt als Mannschaft auffangen“, so Erler. „In der vergangenen Woche hat das schon gut funktioniert. Egal wer reinkam, jeder hat alles gegeben.“
Beim TSV Stelingen rechnet Trainer Edis Bajrovic mit einem unangenehmen Gegner, der durch den Sieg gegen Ramlingen zusätzlichen Rückenwind bekommen hat. „Wir erwarten ein schwieriges Spiel gegen Blaues Wunder, die mit viel Rückwind kommen“, erklärte Bajrovic. „Ich gehe davon aus, dass wir auf eine zweikampfstarke Mannschaft treffen, die kompakt verteidigt und über Umschaltsituationen ihre Chancen sucht.“
Sein Team habe deshalb unter der Woche vor allem an Tempo und Bewegung im Spiel gearbeitet. „Wir haben die Spielgeschwindigkeit und die Bewegung ohne Ball intensiv trainiert“, sagte Bajrovic. „Wir wollen das Spiel gewinnen und weiter Druck auf die oberen Tabellenplätze machen.“
Die Rollen sind klar verteilt: Stelingen kämpft um den Aufstieg, Blaues Wunder um den Klassenerhalt. Entsprechend ordnet Erler die Partie realistisch ein. „Stehlingen steht auf Platz drei, deshalb wäre jeder Punkt dort ein sehr gutes Ergebnis für uns“, sagte der Trainer.
Mit Blick auf die kommenden Wochen, in denen mehrere direkte Duelle im Tabellenkeller anstehen, wären Zähler gegen ein Spitzenteam sogar ein Bonus. „Das wären Bonuspunkte, die wir natürlich sehr gerne mitnehmen würden“, so Erler.