Erler: "In allen Belangen schlecht!“ – Blaues Wunder erlebt Debakel

Über weite Strecken wirkte das Spiel von den Anteilen her ausgeglichen. Doch während Blaues Wunder kaum Durchschlagskraft entwickelte, nutzte Döhren die Fehler der Gastgeber konsequent – oft nach einfachen Mustern.

„1:6 verloren, sehr schlecht. In allen Belangen schlecht“, sagte Erler nach der Partie. „Wenn man so spielt, wird es sehr schwierig, in der Bezirksliga zu bleiben.“

Die ersten beiden Treffer fielen nach langen Bällen. Beim 0:1 schaltete die Defensive nach einem scheinbar geklärten Ball ab, eine Flanke fand den freien Stürmer. Das 0:2 resultierte aus einem hohen Flugball, den der Angreifer unbedrängt annehmen und verwerten durfte.

„Das ist kein Bezirksliga-Format“, kritisierte Erler das Verteidigungsverhalten. Auch das 0:3 entstand nach einem zweiten Ball, das 0:4 nach einem individuellen Fehler im Spielaufbau, als der Torwart den Ball am Fuß verlor. Weitere Gegentreffer nach Standard und Flanke rundeten einen gebrauchten Nachmittag ab.

Personelle Notlage spürbar

Die personelle Situation verschärfte die Probleme zusätzlich. Mehrere Spieler fehlten angeschlagen, die Mannschaft setzte sich aus Akteuren der zweiten Herren, der U19 und verbliebenen Stammkräften zusammen.

„Man hat gemerkt, dass uns offensiv die komplette Durchschlagskraft gefehlt hat“, sagte Erler. Ein Innenverteidiger wurde als Sturmspitze aufgeboten – ohne den gewünschten Effekt. Drei, vier Abschlüsse und ein Lattentreffer blieben die überschaubare Ausbeute.

Kurswechsel angekündigt

Nach zehn Gegentoren aus den letzten beiden Spielen kündigte Erler eine klare Anpassung an. „Es wird sich die Ausrichtung deutlich ändern“, sagte er. „Es geht jetzt erst einmal um Fehler vermeiden und Risiko minimieren.“

Döhren habe vorgemacht, wie man mit einfachen Mitteln gefährliche Situationen entschärft: kompromisslos klären, lange Bälle spielen, kein unnötiges Risiko eingehen. Genau diese Haltung fordert der Trainer nun auch von seiner Mannschaft.

Blaues Wunder steht nach neunzehn Spieltagen bei sechzehn Punkten auf Rang dreizehn. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist gering, die Tordifferenz hat sich deutlich verschlechtert.

„Wir müssen wieder lernen, kompromisslos zu verteidigen“, sagte Erler. „Sonst wird es schwer.“