Erler fordert mehr Kaltschnäuzigkeit – Ragu-Einsatz noch fraglich

Nach zwei überzeugenden Erfolgen will die SG Blaues Wunder Hannover ihre kleine Siegesserie fortsetzen. Am Sonntag trifft die Mannschaft von Trainer Leon Erler auf den TuS Altwarmbüchen – ein weiteres richtungsweisendes Duell im Tabellenkeller.

Die Ausgangslage ist klar: Blaues Wunder (Platz 14, zehn Punkte) empfängt den Tabellennachbarn aus Altwarmbüchen (Platz 15, acht Punkte). Mit einem Sieg könnten die Hannoveraner nicht nur den dritten Dreier in Folge feiern, sondern auch den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter vergrößern.

„Das Ziel ist ganz klar: Wir wollen gegen einen direkten Konkurrenten nachlegen“, sagt Leon Erler. „Die Mannschaft hat die Qualität, um jetzt endlich mal eine Serie hinzulegen.“

Trotz des jüngsten 4:1-Erfolgs bei Kleefeld bleibt der Coach selbstkritisch. Vor allem die Chancenverwertung sei weiterhin ausbaufähig. „Wir müssen effizienter werden – das betrifft sowohl die Torchancen als auch das Ausspielen im letzten Drittel“, fordert Erler. „Gegen Kleefeld hätten wir auch 6:0 oder 7:0 führen können, das muss einfach klarer werden.“

Im Training lag der Schwerpunkt daher auf Abschlussaktionen und Spielzügen im Angriffsdrittel. „Wir arbeiten gezielt daran, vorm Tor kälter zu werden. Wenn wir das hinbekommen, wird vieles einfacher.“

Personallage: Fragezeichen bei Ragu

Personell sieht es grundsätzlich gut aus. Nur der Einsatz von Naveen Ragu, zuletzt Torschütze und Topscorer des Teams, ist fraglich. Der Offensivmann hatte sich in Kleefeld am Knöchel verletzt. „Der Knöchel war ziemlich dick, aber es ist etwas besser geworden“, so Erler. „Wir hoffen, dass es reicht.“

Weiterhin fehlen wird Kapitän Clarence Clinton Obasi, der sich noch im Aufbautraining befindet. Ansonsten steht dem Trainer ein großer Kader von rund zwanzig Spielern zur Verfügung.

Heimserie soll ausgebaut werden

Nach den jüngsten Erfolgen auf Kunstrasen will Blaues Wunder seine positive Bilanz auf heimischem Geläuf weiter ausbauen. „Wir haben jetzt zwei Spiele auf unserem neuen Kunstrasen gewonnen – das soll so bleiben“, betont Erler.

Der Gegner reist mit Rückenwind an: Altwarmbüchen gewann zuletzt 3:0 gegen Garbsen, bleibt aber weiter in akuter Abstiegsgefahr. „Das wird wieder ein Spiel, in dem wir viel Ballbesitz haben werden“, prognostiziert Erler. „Aber wir müssen diesen Ballbesitz endlich konsequent in Tore ummünzen – dann ist das dritte Spiel in Serie drin.“

Mit einem Sieg könnte Blaues Wunder erstmals in dieser Saison die Abstiegsränge verlassen – und das Selbstvertrauen für den November weiter festigen.