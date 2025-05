Erleichterung pur: TuS Holzkirchen bleibt in Bezirksliga

Der TuS Holzkirchen hält nach 6:1 gegen den TSV Siegsdorf die Bezirksliga. Die Erleichterung an der Haidstraße ist groß.

Der TuS Holzkirchen hat es geschafft. Dank eines fulminanten 6:1-Heimsieg am letzten Spieltag der Bezirksliga Ost über den TSV Siegsdorf dürfen sich die Zuschauer an der Holzkirchner Haidstraße auch in der kommenden Saison über Bezirksliga-Fußball freuen. „Ich bin natürlich schon erleichtert“, gibt TuS-Coach Sven Teichmann zu. „Es freut mich sehr für die Jungs, denn eigentlich waren wir in allen Spielen gut dabei, aber am Ende wurde es dann eine Kopfsache.“

Denn klar ist: Dieses Endspiel hätte man sich im Holzkirchner Lager gerne erspart. Extra dafür veränderte Teichmann noch einmal seine Aufstellung kräftig. Christopher Korkor begann als zweite Sturmspitze neben Alpay Özgül. Dafür musste Tim Feldbrach auf die Bank. Zudem agierten die Grün-Weißen wieder mit einer Viererkette, mit Alexander Zetterer und Lukas Krepek im Zentrum. „Es war die Option Koko (Korkor, d. Red.) vorne reinzuschmeißen, um mal einen reinzukriegen“, sagt Teichmann. „Das hat sich ausgezahlt.“

Obwohl für den TuS so viel auf dem Spiel stand, immerhin drohte die Relegation und damit der zweite Abstieg in Folge, war den Holzkirchnern keinerlei Nervosität anzumerken. Die Grün-Weißen kontrollierten das Geschehen von Beginn an und schnürten die Gäste regelrecht in deren Hälfte ein. „Ich hatte das Gefühl, dass wir uns heute auch den ganzen Frust von der Leber gespielt haben“, findet Teichmann. „Und es hat auch fast alles funktioniert heute.“ Keine sechs Minuten waren gespielt, als der emsige Jakob Gerg eine Flanke von links mustergültig auf den Kopf von Özgül zirkelte. Der Winterneuzugang der Holzkirchner köpfte zur 1:0-Führung ein.

Nach dem frühen Brustlöser für den TuS ging es munter weiter. Eine wunderbare Kombination über die Mitte landete bei Korkor, der den herausstürmenden Siegsdorfer Keeper zum 2:0 nach 20 Minuten überwand. Ein Start nach Maß also für die Holzkirchner, die in der Folge aber – wieder einmal – zu wenig aus ihrer drückenden Überlegenheit machten. So kam es fast so, wie es kommen musste. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff pennte die Holzkirchner Abwehr einmal komplett und Manuel Schlesak traf nahezu ohne Gegenwehr nach einem Eckball zum 1:2-Anschluss.

Die Halbzeit verlief trotzdem ruhig. „Ich hatte heute nicht das Gefühl, dass die Partie kippt. Wir waren stabil“, betont Teichmann. „Das habe ich den Jungs auch nochmal gesagt: Sie sollen einfach ruhig weiterspielen.“ Das taten die Grün-Weißen an diesem Samstagnachmittag auch – und die Tore kamen. So traf Krepek kurz nach der Pause nach einer Ecke per Kopf zum 3:1, wenig später rutschte dem bärenstarken Gerg eine Flanke über den Spann, die etwas glücklich zum 4:1 im Netz landete – die Vorentscheidung. Der eingewechselte Tim Feldbrach sowie erneut Krepek machten den 6:1-Kantersieg perfekt.

Da Konkurrent Altenerding in Peterskirchen nicht über ein 0:0 hinauskam und auch Bad Endorf Dornach zu Hause mit 2:4 unterlag, durften die Holzkirchner endlich den Klassenerhalt feiern. „Wir müssen die Gesamtentwicklung sehen, wir haben mit vielen Kreisklassen-Spielern angefangen“, stellt Teichmann klar. „Die Jungs haben sich super entwickelt und jetzt müssen sie den Weg weitergehen. Ich gönne den Jungs alles.“