Erleichterung pur: Fortuna und Weiden retten sich gemeinsam

Das letzte Spiel der Saison zwischen Fortuna Köln II und Teutonia Weiden brachte keine Tore, aber zwei Sieger hervor. Das 0:0 am Jean Löring Sportpark war für beide Teams am Ende aber nicht relevant – denn durch das gleichzeitige Remis des FC Hürth bei der SpVg Porz (3:3) konnten sowohl die Gastgeber als auch die Gäste den Klassenerhalt in der Mittelrheinliga feiern.