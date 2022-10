Erleichterung nach der Abwehrschlacht Andreas Ludwig kassiert früh eine Rote Karte, seine Ulmer Mannschaftskameraden verteidigen in Unterzahl mit Geschick und Leidenschaft die Führung

Andreas Ludwig hatte in der 23. Minute in einer unübersichtlichen Situation wohl den Walldorfer Tim Fahrenholz mit einem (zu) hohen Bein am Kopf getroffen, und Schiedsrichter Justin Joel Hasmann zeigte ihm dafür die Rote Karte. SSV-Trainer Thomas Wörle, erregte sich darüber so sehr, dass Hasmann ihn mit den Gelben Karte verwarnte. „Andreas Ludwig macht so etwas nicht mit Absicht“, sagte Wörle später: „Dem Schiedsrichter fehlte das Fingerspitzengefühl. Diese Entscheidung hat das Spiel komplett verändert.“ Bis zum Platzverweis für Ludwig hatten die Spatzen die Partie dominiert und waren in der 11. Minute durch Bastian Allgeier auch in Führung gegangen. Nach der Roten Karte übernahmen die Gäste das Kommando, während sich die Spatzen zurückzogen. Nach der Pause änderte sich das Bild zunächst nicht. Die Ulmer ließen den Gegner in der Regel bis zur Mitte der eigenen Spielhälfte gewähren, um ihn erst dann vehement zu stören und mit ihrer stabilen Abwehrkette kaum zu Torchancen kommen zu lassen. Ein Angriff nach dem anderen kam Richtung Ulmer Tor, alle verpufften sie. Nach vorne ging beim Team von Thomas Wörle allerdings fast nichts mehr. „Wir wollten eigentlich immer wieder für Entlastung sorgen“, meinte hinterher Linksverteidiger Marcel Schmidts, von seinem immensen Einsatz und seinem riesigen Laufpensum noch gezeichnet: „Aber das hat nicht so funktioniert.“ In der fünfminütigen Nachspielzeit hätte dennoch Romario Rösch für Ulm alles klarmachen können, doch nach einem Konter scheiterte er alleine vor FC-Torhüter Luis Idjakovic. Auf der Gegenseite warf sich Christian Ortag noch einmal mutig in einen Schuss und dann war es vollbracht. Lokalsport NU

Schiedsrichter: Justin Joel Hasmann (Neunkirchen) - Zuschauer: 2350

Tor: 1:0 Bastian Allgeier (9.)

Rot: Andreas Ludwig (28./SSV Ulm 1846)