„Erleichterung ist groß“ ‒ TSV Gilching erreicht Minimalziel Klassenerhalt

Sie haben sich über die Ziellinie gezittert. „Fußballerisch war es sicher nicht das Gelbe vom Ei“, referierte Christian Rodenwald nach dem Auswärtsspiel am Samstag beim TSV Peiting. Doch am Ende zählt im Sport nur das Ergebnis. „Wir wollten mit einem Sieg den Klassenerhalt perfekt machen, und das ist gelungen. Also alles gut“, resümierte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Das 2:0 (1:0) im Abstiegsduell reichte zur vorzeitigen Rettung seiner Mannschaft, auch weil der TSV Neuried keinen Sieg gegen den SV Waldperlach (1:2) einfahren konnte. Zwölf Punkte bei nur noch drei Spielen sind von der Konkurrenz aus Neuried und Peiting nicht mehr aufzuholen.

Gilchinger Abschlusschwäche hält weiter an ‒ Eigentor sorgt für die Erlösung

Ohne den unter Fieber leidenden Routinier Fabio Leutenecker begannen die Gäste die Begegnung entschlossen, ließen in der Anfangsphase jedoch durch André Gasteiger und Benedikt Wiegert mehrere Topchancen aus. Wie so oft in dieser Saison schwächelte Gilching im Abschluss. Dabei stand bei den Hausherren mit Marius Klein ein gelernter Stürmer im Tor. Stammkeeper Julian Floritz hatte in der Vorwoche beim 1:3 in Denklingen die rote Karte gesehen. In der Folge fanden die Hausherren etwas besser in die Partie. Umso wichtiger war die Führung kurz vor der Pause, die jedoch bezeichnenderweise aus einem Eigentor von Tobias Freiberger resultierte. Vorausgegangen war ein Ping-Pong-Ball mit Gilchings Yasar Dayik.