Erleichterung in Harsefeld

Es folgt ein Spielbericht des Harsefelder Trainers Kevin Jahns:

"Der Druck war heute ganz klar auf unserer Seite, da wir im ersten Spiel zwei Punkte liegen gelassen und letzte Woche nach guter erster Hälfte leichtfertig das Spiel weggeworfen haben. Deshalb wussten wir, dass ein Sieg heute ganz wichtig sein würde. Und trotz allem lag dann plötzlich nach zehn Sekunden die Kugel in unserem Tor, weil wir einen langen Ball nach Anstoß des Gegners in unserem Strafraum dem Wiepenkathener Stürmer perfekt aufgelegt haben. Glücklicherweise hat uns das nicht aus der Bahn geworfen. Wir haben schnell Spielkontrolle gewonnen und kurze Zeit später durch einen schönen Schlenzer von Dusty Breuer ausgeglichen. Niklas Hafke per Kopf und Lucas Meybohm nach einem wahnsinns Solo von einem Strafraum zum anderen konnten dann auf 3:1 zur Halbzeit erhöhen.

Frühe Entscheidung

Dieses Mal war uns ganz wichtig, nach der Pause wach und konzentriert zu sein. Das zweite Tor von Niklas Hafke in der 49. Minute zum 4:1 hat dafür gleich die nötige Sicherheit gegeben. Mit dem 5:1 von Finn Eisenblätter war dann grundsätzlich alles entschieden, leider hat uns die Rote Karte von Kim Schleusener dann etwas zurückgeworfen, weil wir die letzte halbe Stunde zu zehnt absolvieren mussten. Der Schiedsrichter sprach im Nachhinein von einer Tätlichkeit, da unser Spieler im Fallen den Gegner mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben soll. Mir hat Kim versichert, dass definitiv keine Absicht vorlag, das würde ich hier auch nicht unterstellen, denn er wurde zuvor mit Wucht nach hinten umgerissen und hatte kaum noch Kontrolle im Fallen.

Wiepenkathen verkürzt

Natürlich mussten wir uns daraufhin umstellen und sortieren, in dieser Phase fiel dann auch das 2:5. Danach waren wir aber wieder fokussiert, konnten nach vorne für die nötige Entlastung sorgen und das Ergebnis gut über die Zeit bringen. Für uns ein ganz wichtiger und aus meiner Sicht hochverdienter Sieg, mit dem wir selbstbewusst und fokussiert in die nächsten Wochen gehen können. So können wir mit dem Saisonstart unterm Strich zufrieden sein. Ein Lob auch an das Schiedsrichter-Team, alle Drei haben gut zusammengearbeitet", so TuS-Trainer Kevin Jahns.

Schiedsrichter: Till Kluth (Horneburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Tarek Bent Schmüser (1.), 1:1 Dusty Breuer (9.), 2:1 Niklas Hafke (27.), 3:1 Lucas Meybohm (45.), 4:1 Niklas Hafke (49.), 5:1 Finn-Christian Eisenblätter (56.), 5:2 Jasper Müller-Stosch (64.)

Rot: Kim-Justin Schleusener (59./TuS Harsefeld III/)