Erleichterung in Aachen: Alemannia feiert Befreiungsschlag 3. Liga: Alemannia Aachen feiert Sieg unter Interimstrainer-Duo

Mit einem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg beim SV Wehen Wiesbaden hat Alemannia Aachen am Freitagabend den ersten Erfolg unter dem Interimsduo Ilyas Trenz und Carsten Wissing gefeiert – und zugleich den ersten Pflichtspielsieg in der Klubgeschichte bei den Hessen überhaupt. Es war ein Abend der klaren Reaktionen auf die sportliche Krise, der sich durch taktische Disziplin, kompromisslose Abwehrarbeit und einen überragenden Jan Olschowsky im Tor auszeichnete.

Entschlossene Reaktion auf die Trainerentlassung Nach der Trennung von Cheftrainer Benedetto Muzzicato unter der Woche setzten Trenz und Wissing gleich mehrere personelle Akzente. Valmir Sulejmani rückte für den angeschlagenen Niklas Castelle in die Startelf, außerdem begannen Faton Ademi und Lamar Yarbrough. Die Aachener präsentierten sich von Beginn an deutlich strukturierter als zuletzt und suchten mit frühem Anlaufen immer wieder den Ballgewinn im Aufbau der Wiesbadener.

In der 21. Minute führte genau dieses Pressing zum Erfolg: Sulejmani wurde im Strafraum von Justin Janitzek gefoult, den fälligen Strafstoß verwandelte Lars Gindorf sicher unten rechts zum 0:1. Wiesbadens Torhüter Florian Stritzel ahnte zwar die Ecke, kam aber nicht mehr an den Ball. Nur acht Minuten später kombinierte sich die Alemannia sehenswert zum 0:2. Bentley Baxter Bahn setzte im Strafraum mit einem Hackenpass Mika Schroers in Szene, der aus spitzem Winkel überlegt in die lange Ecke abschloss (29.). Zwei Angriffe, zwei Tore – die Alemannia zeigte sich effizient und nervenstark.

Olschowsky hält die Führung fest Mit dem Rückstand im Nacken erhöhte der SV Wehen Wiesbaden die Schlagzahl. In der 37. Minute bot sich die große Chance zum Anschluss: Nach einem Foul von Jan Olschowsky an Lukas Schleimer trat Nikolas Agrafiotis zum Elfmeter an – der Aachener Keeper tauchte blitzschnell ab und parierte. Es war der Auftakt zu einer ganzen Serie starker Paraden. Kurz vor der Pause entschärfte Olschowsky einen wuchtigen Kopfball von Janitzek und blieb auch gegen Agrafiotis (42.) Sieger. In der offiziellen Vereinsmitteilung hatte Interimscoach Trenz zuvor klargestellt, worauf es im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel ankommen müsse: „Ruhe, Klarheit, Besonnenheit und der Fokus auf das, was jetzt wirklich wichtig ist. Es gilt die Nebengeräusche abzuschalten und die Mannschaft auf die Herausforderung gegen Wehen Wiesbaden vorzubereiten.“ Anschluss durch Flotho, aber Aachen verteidigt den Sieg Nach der Pause stabilisierten sich die Gäste zunächst erneut. Danilo Wiebe hatte das dritte Tor auf dem Fuß, scheiterte aber an einem Verteidiger (52.). Im Gegenzug bereitete ein Abwehrfehler von Felix Meyer fast den Gegentreffer vor, doch Schleimer scheiterte erneut am herausragenden Olschowsky (54.).