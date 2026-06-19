Erleichterung: Erlbachs Vogl über den Berg Der 29-Jährige hatte nach seinem Zusammenbruch Glück im Unglück von PM / red · Heute, 11:20 Uhr · 0 Leser

David Vogl ist außer Lebensgefahr – Foto: Jonas Maier

Ein tragischer Zwischenfall im Testspiel zwischen dem FC Dingolfing und dem SV Erlbach am Donnerstagabend sorgte weit und breit für Entsetzen. Der zur Pause eingewechselte Ex-Regionalligafußballer David Vogl, der früher unter anderem in Diensten der TuS Pfarrkirchen, der SpVgg Hankofen-Hailing und des SV Schalding-Heining stand, sackte zehn Minuten nach dem Seitenwechsel zusammen und blieb anschließend regungslos am Boden liegen. Nur durch das schnelle Eingreifen einer Zuschauerin - eine pensionierte Krankenschwester, die den Testkick zufällig verfolgte - konnte der 29-jährige Arnstorfer, der kurzzeitig bewusstlos war, reanimiert und somit gerettet werden.



Der Verein hat am Freitag-Vormittag nun eine emotionale Pressemitteilung verschickt und über den derzeitigen Zustand von David Vogl informiert.

"Nach dem dramatischen Zusammenbruch von David Vogl beim gestrigen Vorbereitungsspiel gegen den FC Dingolfing vorweg das Wichtigste: David Vogl ist stabil und in stationärer Behandlung. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut", schreibt Erlbachs Vorstand Manfred Grabmeier.



Weiter heißt es in der Mitteilung:

"Der SV Erlbach möchte DANKE sagen:



DANKE für das schnelle und beherzte Eingreifen der rel. zufällig anwesenden Krankenschwester Elisabeth Dobmaier und des sportlichen Leiters Ralf Peiß für die Reanimation am Platz.