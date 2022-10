Erleichterung beim TSV 1860: Verlaat und Skenderovic schießen glückliche Löwen aus der Krise Gorenzel vertritt Köllner auf der PK

Der TSV 1860 München ist wieder zurück in der Erfolgsspur. Die Löwen gewinnen 2:0 in Osnabrück - weil sie sich auf alte Tugenden besinnen.

„Neun Stunden im Bus sind so viel geiler“, sagte Deichmann. Jesper Verlaat meinte: „Wenn du verlierst, sind das immer so Kackfahrten, aber heute reisen wir glücklich mit drei Punkten nach Hause.“ Mit einem wichtigen 2:0-Auswärtssieg im Gepäck.

„Sechzig hatte heute viel Glück“: Hiller hält Löwen-Sieg in Osnabrück fest

„Wir sagen Dankeschön“, sangen Marco Hiller & Co, einen Hit der Flippers, als sie in die Kabine stapften, wo bereits andere Schlager aus der Bluetooth-Box schepperten. Die Löwen hatten allerbeste Laune, weil sie als Sieger aus einem Spiel hervorgegangen waren, in dem der Gegner ein deutliches Plus an Chancen und Spielanteilen hatte, das Team von Michael Köllner aber mit Leidenschaft, Effektivität und Dusel die geforderte Trendwende erzwang. Tobias Schweinsteiger, der Trainer des unterlegenen VfL, drückte es so aus: „Da Fußball Ergebnissport ist, raubt mir das die Argumente. Sechzig hatte heute viel Glück – und einen sehr guten Torwart.“

15:2 Ecken standen am Ende auf der Anzeigetafel, doch die erste Ecke des Spiels hatten die Gäste – sie führte vom Fuß des Rückkehrers Phillipp Steinhart über den Kopf von Verlaat zu Osnabrücks 0:1-Rückstand (7.), der auf irrwitzige Weise Bestand hatte, bis Meris Skenderovic acht Minuten vor Schluss einen Konter über Chris Lannert zum 0:2-Endstand einschoss. Die 75 Minuten dazwischen waren geprägt von einem kopflosen Anrennen des VfL – und von Löwen, die erfolgreich ihre Sekundärtugenden in die Waagschale warfen.