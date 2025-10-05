Erleichterung beim FC 08 Villingen, aber der Druck bleibt

Der Befreiungsschlag für den FC Denzlingen blieb auch im Gastspiel am Samstag bei der TSG Backnang aus. Der Aufsteiger unterlag der Mannschaft von Trainer Mario Marinic in einer Oberliga-Partie auf spielerisch überschaubarem Niveau mit 0:1. Marinic ordnete den TSG-Erfolg "in die Kategorie dreckig" ein. Fabijan Domic schloss die vielleicht beste Backnanger Kombination mit dem einzigen Treffer des Spiels ab (42.). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tor: 1:0 Domic (42.). Schiedsrichter: Schöller (Haiterbach). ZS: 100.