Hat schon jemand gratuliert? Villingens Trainer Steffen Breinlinger blickte nach dem Sieg gegen Normannia Gmünd auf sein Handy.
Hat schon jemand gratuliert? Villingens Trainer Steffen Breinlinger blickte nach dem Sieg gegen Normannia Gmünd auf sein Handy. – Foto: Stefan Kech

Erleichterung beim FC 08 Villingen, aber der Druck bleibt

FC Denzlingen im Angriff zu harmlos

Was für ein Nervenkitzel: Der FC 08 Villingen gewinnt in der Fußball-Oberliga mit 1:0 gegen den 1. FC Normannia Gmünd. Nach vielen vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit wird es noch extrem spannend.

Der Befreiungsschlag für den FC Denzlingen blieb auch im Gastspiel am Samstag bei der TSG Backnang aus. Der Aufsteiger unterlag der Mannschaft von Trainer Mario Marinic in einer Oberliga-Partie auf spielerisch überschaubarem Niveau mit 0:1. Marinic ordnete den TSG-Erfolg "in die Kategorie dreckig" ein. Fabijan Domic schloss die vielleicht beste Backnanger Kombination mit dem einzigen Treffer des Spiels ab (42.). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tor: 1:0 Domic (42.). Schiedsrichter: Schöller (Haiterbach). ZS: 100.

Schicksalsspiel für Trainer Steffen Breinlinger! So lautete die – inoffizielle – Schlagzeile vor der Partie des FC 08 Villingen gegen den 1. FC Normannia Gmünd. Doch diese Brisanz ließ viele Fans ziemlich kalt, denn nur 367 Zuschauer machten sich auf den Weg in die MS-Technologie-Arena. Die jüngsten Niederlagen hatten ganz offensichtlich Spuren hinterlassen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC 08 Villingen: Hoxha, Krieger, Busam (82. Spät), Pintidis, Derflinger (90+2. Pfeifhofer), Tadic (64. Cristilli/90+2. Feißt), Sökler, Müller, Albrecht, Liserra, Rinaldi. Tore: 1:0 Pintidis (17.). SR: Niklas Pfau. SR: ZS: 367.

Stefan Kech und Matthias Kaufhold (BZ)Autor