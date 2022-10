Erleichterung beim CFC Germania: Erster Dreier in der Verbandsliga Verbandsliga +++ Aufsteiger siegt im Montagsspiel mit 4:1 gegen Romonta Amsdorf

Der 24. Oktober 2022 wird in die Geschichtsbücher des CFC Germania 03 eingehen. Und zwar als der Tag, an dem der Verbandsliga-Aufsteiger seinen historisch ersten Dreier im Oberhaus von Sachsen-Anhalt einfahren konnte. Mit 4:1 siegte die Mannschaft von Christoph Römling am Montagabend im Nachholspiel gegen den 1. FC Romonta Amsdorf.

Dabei erwischten die Köthener im Heimspiel - die Partie wurde nach einem Wasserrohrbruch in Amsdorf kurzfristig verlegt und gedreht - einen Start nach Maß. In der 22. Minute brachte Steven Kürschner die Hausherren in Front, nur drei Minuten später sah Romonta-Keeper David Tretropp für ein Handspiel außerhalb des Sechzehners die Rote Karte. In Überzahl bauten Tobias Hippe (28.) und Carlos Alberto Fernando (56.) die Führung der Nulldreier aus. Zwar sorgte Eric Willer zwischenzeitlich noch für den Anschlusstreffer der Amsdorfer (66.), nur zehn Minuten später machte Niclas Becker jedoch den Sack mit dem 4:1-Endstand zu.

Für den Aufsteiger war es nicht nur der erste Sieg, sondern das überhaupt erst zweite Mal, dass sie im Oberhaus punkten konnten. Dies war zuvor nur am ersten Spieltag beim 1:1 gegen den Haldensleber SC gelungen. Mit nun vier Zählern belegt der CFC zwar noch immer den Schlussrang, der Abstand zum ersten rettenden Rang, den derzeit der SC Bernburg belegt, beträgt allerdings nur vier Zähler. Und mit jenen Bernburgern bekommt es Köthen bereits am Freitagabend zu tun.