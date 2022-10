Erleichterung bei den Blauen: FC Neustadt stoppt die Talfahrt Nächster Sieg für die DJK Donaueschingen +++ Torreiches Aufsteigerduell

War das die Wende? Zumindest hat der FC Neustadt die Talfahrt der vergangenen Wochen in der Fußball-Landesliga gestoppt und nach vier Niederlagen in Folge den SC Gottmadingen-Bietingen mit 3:0 (0:0) besiegt.

Der in der Halbzeit eingewechselte Mario Best Osagiede markierte kurz nach dem Seitenwechsel das 1:1 (49.). Die Gastgeber schienen nun am Drücker zu sein. Doch Moritz Eckert verwandelte in der 62. Minute zur neuerlichen Stockacher Führung. In der Schlussphase vergab der eingewechselte Fabrizio Stinziani die Riesenchance auf die Entscheidung, wenige Augenblicke später markierte er dann aber doch das 3:1 für den VfR. Die Salinenstädter hatten in der 90. Minute bei einem Freistoß von Isa Sabuncuo die Chance zu verkürzen – doch statt im Tor landete der Ball an der Latte. Bad Dürrheims Interimstrainer Massimo Verratti erzählte Erwartbares: „Die Einstellung war wie immer gut. Wir haben aber zu wenig nach vorne gemacht.“

Wieder nix: Die Landesliga-Fußballer des FC Bad Dürrheim blieben auch im elften Saisonspiel ohne Sieg und verloren das Heimspiel gegen den VfR Stockach mit 1:3 (0:1). Die Gäste präsentierten sich spielerisch, läuferisch und kämpferisch stark und nahmen völlig verdient die drei Punkte mit. Der VfR ging vor 90 Zuschauern bereits nach sechs Minuten in Führung. Kapitän Marius Henkel beendete einen schönen Spielzug nach einem Pass in die Schnittstelle erfolgreich.

Singen hatte nach der Pause eine starke Viertelstunde und bot einen Doppelschlag. Süleyman Karacan traf in der 56. Minute zum 2:1. 180 Sekunden später legte Volkan Bak das 3:1 für die Gäste nach. Kurze Zeit später kam die Heimelf zum 2:3-Anschlusstreffer durch Sven Schwarzwälder (61.), Volkan Bak stellte jedoch sechs Minuten später mit dem 4:2 den alten Abstand wieder her. Als Simsek in der 78. Minute das Ergebnis auf 5:2 stellte, war die Begegnung entschieden. Christian Moosmann gelang nur noch das 3:5 (90.). FC Königsfeld: Fiormarino, Kadriu (60. Fehrenbach), A. Goedhuis (73. J. Goedhuis), Weißer (53. Bernhart), St. Schwarzwälder, Rall, Fossé, Eschner, Hamurcu (76. Lehmann), Moosmann, Sv. Schwarzwälder. Tore: 1:0 Fossé (10.), 1:1, 2:5 beide Simsek (24., 78.), 1:2 Karacan (56.), 1:3, 2:4 beide V. Bak (59., 67.), 2:3 Sv. Schwarzwälder (61.), 3:5 Moosmann (90.). SR: Bacher (Freiburg). ZS: 250.

Die Heimelf erwischte den besseren Start und Maurice Fossé erzielte in der zehnten Minute die 1:0-Führung. Bei Königsfeld fielen neben den Auslands-Weltenbummlern einige Leistungsträger wie Erik Raab und Patrick Lauble aus, während Max Lehmann und Felix Fehrenbach erst einmal auf der Bank Platz nahmen. Singens Torjäger Marcel Simsek schlug kurze Zeit später zum 1:1-Ausgleich zu (24.). Bis zur Pause ging es hin und her mit den Chancen, die Gäste agierten jedoch gefährlicher.

Die DJK Donaueschingen hat ihre Dominanz in der Fußball-Landesliga fortgesetzt und das Auswärtsspiel beim Hegauer FV mit 4:1 (3:0) gewonnen. Mit einem direkt verwandelten Freistoß von Tim Stolz ging die DJK in der 16. Minute mit der ersten Chance mit 1:0 in Führung. Nach einem Ball in den Rücken der Abwehr tauchte Stolz vor HFV-Torhüter Yannick Büche auf, der zunächst klären konnte, doch der Abpraller landete wieder bei Stolz, der den Ball zum 2:0 ins leere Tor schob (22.). Beim 3:0 (43.) machte es die Heimelf den Gästen sehr einfach: Nach einem Eckball kam der Ball mit einem flachen Zuspiel unbedrängt in den Strafraum und der freistehende Aaron Mößner konnte aus acht Metern in zentraler Position den Ball verwandeln.

Im zweiten Abschnitt passierte in der Offensive auf beiden Seiten zunächst recht wenig. Die erste gute Möglichkeit hatte Toni Greco nach schöner Vorarbeit von Markus Müller, doch DJK-Torhüter Kay Schlageter klärte stark (70.). Der Hegauer FV hatte nun seine stärkste Phase. Raffaele Care hatte bei seinem Schuss Pech, dass sich ein DJK-Akteur auf der Linie in den Ball warf und den möglichen Anschlusstreffer verhinderte (77.). Markus Müller gelang jedoch mit einem satten Flachschuss das verdiente 1:3 (79.). Die erste gute Chance der Gäste in der zweiten Hälfte parierte HFV-Torhüter Yannick Büche mit einer starken Parade (89.). Der folgende Eckball landete bei DJK-Spielführer Heiko Reich, der den Ball zum 4:1 unter die Latte ins Netz hämmerte (90.).

DJK Donaueschingen: Schlageter, Bartmann (77. Limberger/90. Osada), Schwer, Sarr, Schorpp (83. Albicker), Reich, Richter, Stolz, Vöckt (66. Schuler), Mößner, Hönig. Tore: 0:1, 0:2 Stolz (16./22.), 0:3 Mößner (43.), 1:3 Müller (79.), 1:4 Reich (90.). SR: Heilig (Erzingen). ZS: 250.