Erleichterte HSG finalisiert Kaderplanung Nach einem nervenaufreibenden letzten Spieltag steht fest, dass die Holzheimer SG in der Oberliga bleibt. Davon hing stark ab, wie das Team für die nächste Saison aussieht. Am Montag machten die Verantwortlichen die letzten Neuverpflichtungen fix. von RP / David Beineke · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die Kaderplanung für die kommende Saison sind bei der HSG im vollen Gange. – Foto: Hubert Wilschrey

Dass die Holzheimer SG vor einem großen Umbruch steht, war schon länger klar. Ein großes Fragezeichen stand allerdings noch hinter der Spielklasse. Denn in einer extrem ausgeglichenen Oberliga waren am letzten Spieltag noch sieben Mannschaften in der Verlosung, wenn es darum ging, die drei noch offenen Abstiegsplätze zu bestücken. Darunter eben auch trotz einer starken Rückrunde der Liganeuling HSG. Doch trotz der überaus unglücklichen Heimniederlage gegen die SpVG Schonnebeck schafften die Holzheimer den Klassenverbleib, weil sie im direkten Vergleich mit den punktgleichen Teams des 1. FC Kleve und der DJK Adler Frintrop das bessere Ende für sich hatten. [MATCH-14158074]

Trainerteam für die kommende Saison steht Dementsprechend groß war am Sonntag die Erleichterung auf der Johann-Dahmen-Sportanlage. Denn mit der Gewissheit, dass es in der Oberliga weitergeht, war klar, dass einige schon getroffene Vereinbarungen mit Spielern Bestand haben würden und dass die letzten Verpflichtungen getätigt werden konnten. „Die letzten Wochen waren echt nervenaufreibend, denn von dem Klassenerhalt hing so viel ab“, meint David Rodriguez, der zuletzt unter Trainer Hamid Derakhshan offiziell bei der HSG mitgearbeitet hatte, seit einigen Wochen aber zurück ist und zusammen mit Stefan Weyers die sportliche Leitung übernommen hat. Das Duo hat zusammen mit dem neuen Abteilungsleiter Udo Wanneck federführend die knifflige Aufgabe übernommen, nach dem Abschied von Abteilungsleiter und Sponsor Michael Volz mit deutlich weniger finanzieller Power den Umbruch zu gestalten. Also Ersatz für das scheidende Trainerteam um Jesco Neumann zu finden und einen schlagkräftigen Kader für die Oberliga zusammenzustellen. „Noch mal vielen Dank an Jesco und sein Team. Was die aus der Mannschaft herausgeholt haben, obwohl irgendwann klar war, dass es in Holzheim nicht weitergeht, war große Klasse“, betont David Rodriguez. In Gestalt von Sven van Beuningen (36), bislang im Nachwuchs des Wuppertaler SV tätig, wurde zeitig ein neuer Coach gefunden, der laut David Rodriguez auch direkt ins Transfergeschehen eingebunden war. Inzwischen sind in Stephan Wanneck, der Sohn des Abteilungsleiters spielte zuletzt noch beim Landesligisten DJK Gnandental und beendet nun seine aktive Karriere, und dem Japaner Hayato Yakumaru auch zwei neue Co-Trainer gefunden worden.

Richtig viel Arbeit hatten die Verantwortlichen allerdings beim spielenden Personal zu leisten. Denn nach und nach stellte sich heraus, dass 17 Akteure den Verein verlassen würden. Darunter sind zwar auch etliche Kicker aus der zweiten Reihe, aber auch Führungsspieler wie Kapitän Johannes Kultscher und Abdelkarim Afkir. „Für uns ging es darum, um eine erfahrene Achse herum eine Mannschaft mit jungen hungrigen Jungs zu bauen“, erklärt Rodriguez. Heilfroh ist er, dass für die Achse doch noch Robert Wilschrey und Topstürmer Oguz Ayan gehalten werden konnten, die eigentlich schon auf dem Absprung waren. Mit Luca Barata kommt eine spannende Geschichte nach Holzheim Nach den zahlreichen Namen, die der Verein schon in den vergangenen Wochen als Neuzugänge präsentiert hatte, konnten am Montag nach dem feststehenden Klassenverbleib noch die letzten Verpflichtungen finalisiert werden. Vom Ligakonkurrenten TSV Meerbusch kommt der 23-jährige Ilyas Vöpel, der auf den offensiven Außenbahnen und im Zentrum spielen kann. Mit 25 Jahren etwas älter ist Linksverteidiger Connor Klossek, der in der gerade beendeten Saison beim Oberliga-Absteiger VfB Homberg nicht allzu viele Einsätze sammeln konnte. Das gilt auch für den 20 Jahre alten Innenverteidiger Henry Page, der nur eine Partie für die Mannschaft von Ratingen 04/19 bestritt, die ganz knapp am Aufstieg in die Regionalliga scheiterte.