„Erleichtert und mega-stolz" – Aschheim steht in der Relegation

Schrecksekunde: FCA-Torhüter Arben Kuqi entschärft einen Lupfer des Forstinningers Daniele Ciarlesi (rot). – Foto: Sro

Es ist vollbracht: Dank eines 1:1-Unentschiedens beim Meister VfB Forstinning haben sich die Fußballer des FC Aschheim die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation gesichert und dabei von der 1:2-Niederlage des Rangdritten TuS Holzkirchen beim TSV Ampfing profitiert. „Ich bin erleichtert und mega-stolz auf die Jungs – sie haben echt Moral gezeigt“, freute sich Trainer Vincenzo Contento über den so wichtigen Punktgewinn nach drei Niederlagen in Serie: „Jetzt genießen wir diesen Moment, und ab der nächsten Woche bereiten wir uns auf die Reise Relegation vor.“

Obwohl mit Antonio Saponaro (der angeschlagene Torjäger wollte kein Risiko eingehen), Teeo Pejazic (Magenprobleme) und Didier Nguelefack (kam direkt von der Arbeit zum Spiel) drei Offensive fehlten und so der 41-jährige Domenico Contento in vorderster Front zu seinem ersten 90-Minuten-Einsatz in der Bezirksliga seit September 2024 kam, entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe. „Mimo hat super durchgehalten und war für uns gerade auch mit seiner Erfahrung sehr wichtig“, sagte Coach Contento.