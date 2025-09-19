Erleichtert ins Landkreisduell - FC Deisenhofen empfängt offensivstarken SV Heimstetten

Erleichterung herrschte beim FC Deisenhofen nach dem 2:1-Sieg in Geretsried vor einer Woche. „Die Situation ist nicht einfach. Die hinteren Mannschaften haben gewonnen, deshalb war dieser Dreier sehr wichtig“, war auch Andreas Pummer froh, dass seine Mannschaft in dieser engen Fußball-Bayernliga Süd erst einmal einen Schritt ins sichere Mittelfeld gehen konnte.

Dass den Blauhemden vor dem Geretsried-Spiel eine Sieglos-Serie unter die Nase gerieben wurde, schmeckte dem FCD-Trainer nicht so sehr: „Wenn ich lese, wir haben davor viermal in Folge nicht gewonnen, muss ich schon sagen: Da waren auch einige Unentschieden dabei, die zwar wehgetan haben. Aber insgesamt haben wir nur zweimal verloren, gegen Sechzig und Kirchanschöring.“ Und das sind immerhin die beiden führenden Teams.

Tatsächlich hat der FCD mit nun 13 Punkten einen ordentlichen Start hingelegt. Der SV Heimstetten, der am Samstag um 14 Uhr in Deisenhofen gastiert, kann das mittlerweile auch von sich behaupten: Ein Spiel mehr absolviert, einen Zähler mehr geholt. Allerdings kam der SVH schwer in die Gänge: Sieben Spiele lang wartete das Team von Trainerin Sarah Romert auf den ersten Sieg. Jetzt aber läuft es, mit drei Erfolgen am Stück, 3:2 gegen SV Schalding-Heining, 4:2 beim FC Pipinsried und 4:1 gegen Türkgücü. Die elf geschossenen Tore zeigen deutlich, wo die Stärke der Romert-Truppe liegt. „Offensiv sind sie schon sehr gut, mit gutem Tempo drin“, sagt Pummer respektvoll.

Rein statistisch kam der Erfolg mit Yamin H-Wold, der in der Winterpause der vergangenen Saison zum TSV Landsberg gewechselt war, genau vor der jüngsten Siegesserie zum SVH zurückkehrte und schon drei Treffer erzielte. „Ein pfeilschneller Außenbahnspieler“, charakterisiert Pummer den 21-Jährigen. Gleichzeitig stellt der FCD-Coach klar: „Wir konzentrieren uns natürlich nicht nur auf ihn. Das würde der Heim㈠stettner Mannschaft nicht gerecht werden. Mit Dominique Girtler und Lukas Riglewski haben sie noch andere starke Stürmer, sie sind eingespielt. Ich sehe sie nicht als Top-Favoriten, aber schon im oberen Drittel.“ Die Geschichte mit H-Wold zeige aber auch einen Unterschied zwischen Heimstetten und Deisenhofen, findet Pummer: „So etwas wir diese Rückholaktion machen wir nicht. Bei uns heißt der Ersatz halt Florian Weber.“ Also das 19-jährige Eigengewächs, das in der U23 schon 13 Tore erzielt hat und nun über Kurzeinsätze an die Tür zur Bayernliga klopft.

Am Samstag steht Pummer der gleiche Kader zur Verfügung wie zuletzt in Geretsried. Dass dort Yasin Yilmaz endlich von Beginn an spielte und prompt das Siegtor schoss, freute Pummer als Fan des 36-Jährigen besonders: „Der Yasin ist halt der Yasin. Was er macht, hat Hand und Fuß. Deshalb ist er immer eine Bereicherung.“ (um)

FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz, Edenhofer, Köber, Gkasimpagiazov, Jung, Semmler, Müller-Wiesen, Yilmaz, Schmid, Schemat