Erlebe die DFB Futsal-Bundesliga in Köln

Wir, die Futsal Panthers Köln, eröffnen die neue DFB Futsal-Bundesliga Saison 2026/2027 am Samstag, den 5. September 2026 um 13:00 Uhr im Wasseramseldome Köln.

Erlebe Dynamik, Skills und Energie aus nächster Nähe. Die Futsal-Bundesliga steht für Hallenfußball der Extraklasse – und du kannst dabei sein!