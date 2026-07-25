Erlebe die DFB Futsal-Bundesliga in Köln

Wir, die Futsal Panthers Köln, eröffnen die neue DFB Futsal-Bundesliga Saison 2026/2027 am Samstag, den 5. September 2026 um 13:00 Uhr im Wasseramseldome Köln.
Erlebe Dynamik, Skills und Energie aus nächster Nähe. Die Futsal-Bundesliga steht für Hallenfußball der Extraklasse – und du kannst dabei sein!
Im Wasseramseldome zu Köln ist Platz für 400 Fans – und jeder Platz nur wenige Meter vom Spielfeld entfernt. Also, vergiss die Icon oder Baller League und erlebe die Spieler dort, wo sie ursprünglich herkommen.
Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Alle Infos und Termine unter Instagram @futsalpantherskoeln
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