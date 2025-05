Erlbachs Regionalliga-Traum geplatzt: „Schwierig, die richtigen Worte zu finden“

München – Sie ist auch am Tag danach noch riesengroß, die Enttäuschung beim SV Erlbach. Am Dienstagabend verpasste der Dorfklub den historischen Aufstieg in die Regionalliga. Zu wenig war das 1:1 im Relegationsrückspiel in Hankofen nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel. „Natürlich sind alle Beteiligten immer noch sehr enttäuscht und das wirkt auch noch ein bisschen nach“, sagt SVE-Teamchef Johann Grabmeier. „Für einen Verein unserer Größe bietet sich nicht so oft die Chance, in die Regionalliga aufzusteigen.“