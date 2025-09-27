🗣: Erlbachs Fallrückzieher in der 93. – Geretsried "unfassbar bitter"

Dank eines Last-Minute-Tores holen die Sportfreunde Schwaig noch einen Zähler gegen Türkgücü München. Trotzdem sind die Gemüter der Trainer vertauscht. Die ersten Stimmen zum 12. Spieltag der Bayernliga Süd.
Christian Donbeck, Trainer des FC Sportfreunde Schwaig: »Wir waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Wir haben sechs bis sieben hundertprozentige Chancen nicht genutzt und müssen uns leider mit einem Punkt begnügen. Der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, da wir bis zum Schluss gut gespielt haben und eine sehr gute Mentalität gezeigt haben.«
Ünal Tosun, Trainer von Türkgücü München: »Es ist natürlich bitter, kurz vor dem Schlusspfiff den Ausgleich zu kassieren. Trotzdem bin ich zufrieden und stolz auf meine Mannschaft. Wir haben mit sehr viel Leidenschaft gespielt. Nüchtern betrachtet geht das Unentschieden in Ordnung, beide Teams hatten ihre Chancen. Schwaig hat in der zweiten Halbzeit einige gute Möglichkeiten vergeben, deshalb bin ich froh, dass wir unseren ersten Auswärtspunkt mitnehmen konnten.«
Lukas Lechner, Trainer des SV Erlbach: »Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel gegen einen starken Aufsteiger. In der ersten Halbzeit waren wir die spielbestimmende Mannschaft, jedoch ohne die nötige Durchschlagskraft.
Nach der Halbzeit geht Geretsried etwas aus dem Nichts in Führung. Im Anschluss daran hat unsere Mannschaft eine super Reaktion gezeigt und sich durch einen tollen Fallrückzieher von Schlettwagner mit einem etwas glücklichen, aber sicher nicht unverdienten Sieg belohnt.«
Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Das ist heute eine sehr, sehr bittere Niederlage für uns. Wir haben sehr diszipliniert verteidigt, gekämpft und sind hoch angelaufen. In der ersten Halbzeit haben wir keinen Chancen zugelassen. Wir hatten selbst zwei sehr gute Möglichkeiten im Strafraum, die wir leider nicht genutzt haben. In der zweiten Halbzeit wollten wir nicht viel verändern, vielleicht noch ein, zwei Spieler mehr in die Tiefe schicken. Wir wussten, dass die Kraft irgendwann nachlässt und Erlbach mit Ballbesitz immer mehr Druck ausübt, dass du nur noch im tiefen Block verteidigen kannst.
Wir sind dann gut reingekommen, haben das 1:0 erzielt und hatten in dieser Phase noch einen Pfostentreffer sowie ein, zwei gute Umschaltsituationen. Dann kam Erlbach immer besser ins Spiel und hat den erwarteten Druck aufgebaut. Das 1:1 fällt in der Box, weil wir nicht konsequent genug verteidigen. Das zweite Gegentor kommt zu einem unfassbar bitteren Zeitpunkt. Das ärgert uns sehr, weil wir auch da im Strafraum zu inkonsequent agieren. Am Ende werden die Jungs daraus lernen, wir alle werden daraus lernen. Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen. Was sie in den letzten Wochen abliefert, ist gigantisch. Sie werden immer besser, wir werden immer besser. Jetzt kommt die spielfreie Woche, die uns sehr gelegen kommt. Danach wollen wir wieder alle Kräfte bündeln und stärker zurückkommen.«