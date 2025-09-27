🗣: Erlbachs Fallrückzieher in der 93. – Geretsried "unfassbar bitter"

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Das ist heute eine sehr, sehr bittere Niederlage für uns. Wir haben sehr diszipliniert verteidigt, gekämpft und sind hoch angelaufen. In der ersten Halbzeit haben wir keinen Chancen zugelassen. Wir hatten selbst zwei sehr gute Möglichkeiten im Strafraum, die wir leider nicht genutzt haben. In der zweiten Halbzeit wollten wir nicht viel verändern, vielleicht noch ein, zwei Spieler mehr in die Tiefe schicken. Wir wussten, dass die Kraft irgendwann nachlässt und Erlbach mit Ballbesitz immer mehr Druck ausübt, dass du nur noch im tiefen Block verteidigen kannst.

Wir sind dann gut reingekommen, haben das 1:0 erzielt und hatten in dieser Phase noch einen Pfostentreffer sowie ein, zwei gute Umschaltsituationen. Dann kam Erlbach immer besser ins Spiel und hat den erwarteten Druck aufgebaut. Das 1:1 fällt in der Box, weil wir nicht konsequent genug verteidigen. Das zweite Gegentor kommt zu einem unfassbar bitteren Zeitpunkt. Das ärgert uns sehr, weil wir auch da im Strafraum zu inkonsequent agieren. Am Ende werden die Jungs daraus lernen, wir alle werden daraus lernen. Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen. Was sie in den letzten Wochen abliefert, ist gigantisch. Sie werden immer besser, wir werden immer besser. Jetzt kommt die spielfreie Woche, die uns sehr gelegen kommt. Danach wollen wir wieder alle Kräfte bündeln und stärker zurückkommen.«