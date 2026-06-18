Erlbacher Spieler bricht bei Testkick zusammen Beim Testspiel zwischen dem FC Dingolfing und dem SV Erlbach ereignete sich eine dramatische Situation von red · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Fassungslosigkeit herrschte nicht nur beim SV Erlbach – Foto: Paul Hofer

Fußball geriet am Donnerstagabend in Dornwang, wo sich der FC Dingolfing und der SV Erlbach in einem Testspiel gegenüberstanden, komplett zur Nebensache. In der 55. Spielminute sackte ein Akteur des Bayernligisten zusammen und blieb regungslos liegen. Der Fußballer kämpfte kurzzeitig um sein Leben und nur durch das schnelle Eingreifen einer Zuschauerin, die jahrzehntelang als Krankenschwester arbeitete, konnte eine Katastrophe verhindert werden.

"Der SV Erlbach möchte sich ausdrücklich bei der Frau bedanken, die unserem Spieler das Leben gerettet hat. Es ist gar nicht mit Worten auszudrücken, wie froh wir sind, dass die Dame vor Ort war und so beherzt eingegriffen hat. Der herbeigerufene Notarzt teilte uns in seiner ersten Einschätzung mit, dass unser Spieler in einem stabilen Zustand ist. Wir hoffen, dass er Glück im Unglück hatte", sagte Erlbachs Manager Ralf Peiß unmittelbar nach dem tragischen Vorfall. Bayernliga-Schiedsrichter Ilirjan Morina vom FSV Landau setzte die Partie auf Wunsch der beiden Mannschaften nicht mehr fort und brach die Begegnung ab. Heute, 19:00 Uhr FC Dingolfing Dingolfing SV Erlbach SV Erlbach Abgebrochen







Zum Sportlichen noch ein paar Sätze: Der Bayernligist hatte im ersten Durchgang zwar etwas mehr Ballbesitz und Spielanteile, konnte sich gegen den sehr kompakt agierenden Landesligisten aber keine klaren Möglichkeiten herausspielen. Wesentlich gefährlich waren die BMW-Städter, bei denen die Neuzugänge Stefan Lemberger, Johannes Fischer und Felix Rem ihr Startelf-Debüt gaben. Marcel Müller ließ Mitte des ersten Durchgangs eine hundertprozentige Möglichkeit liegen. Besser machte es Fabian Prebeck-Sanchez, der nach toller Vorarbeit von Ben Kouame freie Fahrt hatte, SVE-Schlussmann Egon Weber umspielte und zum 1:0 (41.) vollstreckte. Kurz nach Wiederbeginn hatte Daniel Hofer das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch am prächtig reagierenden Weber. Wenig später interessierte der Spielverlauf aber überhaupt niemanden mehr.



"Wir wünschen dem Erlbacher Spieler alles erdenklich Gute und vor allem eine vollständige Genesung", betonte Dingolfings Sportlicher Leiter Manuel Wimmer.



