Erlbacher Elfer-Glück - Neumarkter Elfer-Pech - "Pipi" mit Dusel-Sieg

Wer schafft es in die erste Hauptrunde des bayerischen Totopokals? Diese Frage stellte sich auch an diesem Samstagnachmittag, an dem zehn Mannschaften um die letzten von insgesamt 64 Tickets kämpften. Und nach den teils hitzigen Duellen der dritten Qualifikationsrunde am vergangenen Mittwoch, Donnerstag und Freitag stehen nun fünf weitere Teams fest.

Besonders eng ging's dabei in den beiden Partien zu, die per Elfmeterschießen entschieden werden mussten. Eine davon fand in Ettmannsdorf statt, wo der heimische Landesligist auf Bayernligist ASV Neumarkt getroffen ist. Nach einem 1:1 unentschieden in der regulären Spielzeit setzte sich die Elf von Trainer Christian Most am Ende mit 4:3 durch (zum Spielbericht). Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf konnte sich somit endlich aus eigener Kraft vom Neumarkter Pokal-Fluch erlösen - die Totopokal-Duelle zwischen diesen beiden Mannschaften in den Jahren 2021 bis 2023 gewann nämlich der ASV stets mit deutlichen Siegen.

Das zweite Elfer-Rittern ging in Kirchanschöring über die Bühne - mit dem glücklicheren Ende für Bayernliga-Mitkonkurrent SV Erlbach. Im Landkreis-Derby zwischen dem TSV 1865 Dachau und dem FC Pipinsried hatte nach 90 Minuten die Mannschaft von Trainer Sepp Steinberger die Nase mit 4:1 vorne.

DJK Gebenbach und Fortuna Regensburg trennten sich mit einem 0:3 aus Sicht der Heimelf. Ebenso mit 0:3 hatte der 1. SC Feucht das Nachsehen gegen den TSV Kronburg.