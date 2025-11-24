Torschützen unter sich: Christopher Obermeier traf zum 1:0, Lenny Thiel zum 2:0. Tobias Duxner steuerte den vierten Treffer bei – Foto: Charly Becherer

Erlbach zeigt beim 4:0 gegen Türkspor die bisher beste Saisonleistung Klarer Heimsieg in der Holzbau-Grübl Arena

Der SV Erlbach hat sein letztes Heimspiel des Jahres eindrucksvoll beendet. Gegen Türkspor Augsburg feierte die Lechner-Elf einen klaren 4:0-Erfolg und ließ dem abstiegsgefährdeten Gast über 90 Minuten keine echte Chance.

Auf dem gut bespielbaren Rasen der Holzbau-Grübl Arena legten die Hausherren einen Traumstart hin: Bereits in der 4. Minute landete eine unzureichend geklärte Ecke bei Christopher Obermeier, der den Ball trocken ins lange Eck setzte. Anders als in den vergangenen Wochen blieb Erlbach dieses Mal konsequent dran. In der 14. Minute wehrte Augsburgs Keeper Michael Loroff zwar den ersten Abschluss noch stark ab, doch Torjäger Lenny Thiel verwertete den Nachschuss eiskalt zum 2:0. Erlbach blieb dominant, während Türkspor kaum Entlastung fand. Milos Lukic verpasste das dritte Tor nur knapp, ehe kurz vor der Pause Innenverteidiger Yannik Seils zum perfekten Zeitpunkt seinen Premierentreffer erzielte. Nach einer Ecke von Maximilian Sammereier stieg er frei hoch und köpfte den Ball unhaltbar in den linken Winkel – 3:0 zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig. Die Gäste kamen erst in der 56. Minute zu ihrem ersten gefährlichen Abschluss. Die Entscheidung fiel schließlich in der 67. Minute, als Obermeier im Mittelfeld stark den Ball eroberte, sich robust durchsetzte und mit einem präzisen Steilpass den Torschützen auf die Reise schickte. Der vollendete aus halbrechter Position zum 4:0 und erzielte gleichzeitig seinen ersten Treffer für Erlbach. Bis zum Abpfiff blieb der SVE spielbestimmend und brachte den klaren Sieg sicher nach Hause. Türkspor-Trainer Servet Bozdag stufte Erlbach "heute als eine Klasse besser" ein als sein Team und geht nun mit einer Menge Arbeit in die Winterpause. Lukas Lechner sprach dagegen seiner Mannschaft nach der bisher besten Saisonleistung ein großes Kompliment aus.