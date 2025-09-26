Erlbach will nachlegen: »müssen wieder 100% bringen«

Die Sportfreunde Schwaig wollen nach der Niederlage gegen Pipinsried Wiedergutmachung, während Türkgücü München nach zwei Pleiten in Folge dringend zurück in die Spur finden muss. Der FC Sturm Hauzenberg empfängt den TSV Kottern, der erstmals unter der Leitung von Andreas Maier antritt. Er folgt auf Martin Dausch, von dem sich die Allgäuer unter der Woche getrennt haben. Erlbach, das zuletzt als erstes Team die Junglöwen von 1860 II bezwang, gastiert beim TuS Geretsried. Türkspor Augsburg reist nach der knappen Niederlage gegen Geretsried nach Heimstetten, während der SV Schalding-Heining mit Rückenwind aus Kottern das Heimspiel gegen Pipinsried angeht. Der FC Ismaning erwartet den SV Kirchanschöring, der zuletzt nicht mehr ganz an den starken Saisonstart anknüpfen konnte. Deisenhofen tritt nach dem Last-Minute-Sieg gegen Heimstetten beim Aufsteiger Gundelfingen an, und Nördlingen empfängt den TSV Landsberg.

Freitag

Heute, 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig Türkgücü München Türkgücü Mün 19:30 live PUSH

Christian Donbeck (Trainer Sportfreunde Schwaig): "Türkgücü München ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die momentan noch nicht ihre umstrittene Qualität in Punkte umsetzen konnte. Wir müssen über das gesamte Spiel hochkonzentriert und diszipliniert agieren." Personalsituation Sportfreunde Schwaig: Lucian Schirbl, Keeper Philipp Strunk, Fabio Groß und Felix Günzel können nicht auflaufen. Ünal Tosun (Spielertrainer Türkgücü München): "Wir fahren als klarer Außenseiter nach Schwaig. In dieser Saison sind wir bereits zweimal auf sie getroffen und mussten beide Spiele verloren geben. Wir wissen also genau, was uns erwartet, und müssen vor allem in der Anfangsphase hellwach sein, um die erste Druckphase zu überstehen. Besonders bitter ist die schwere Schulterverletzung von Atilla Arkadas im letzten Spiel. Sein Ausfall wiegt in der Defensive schwer, aber doch wir werden alles daransetzen, diesen Verlust als Mannschaft gemeinsam zu kompensieren." Personalsituation Türkgücü München: Die Langzeitverletzten Emre Özbey und Endro Zaskoku fallen weiterhin aus.

Heute, 19:30 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg TSV Kottern TSV Kottern 19:30 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr TuS Geretsried Geretsried SV Erlbach SV Erlbach 14:00 PUSH

Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Wir haben gut gearbeitet in den letzten Tagen und uns intensiv vorbereitet. Mit unserem Gegner wartet einer der absoluten Top-Favoriten der Liga - ein Verein, der seit Jahren oben mitspielt und wohl irgendwann zwangsläufig den nächsten Schritt nach oben machen wird. Sie spielen einen sehr lebendigen Fußball, pressen Mann gegen Mann über den ganzen Platz und können zugleich auch tief sehr stabil verteidigen. Sie kassieren extrem wenige Gegentore, sind in allen Bereichen sehr stabil. Dieser Verein lebt durch den Trainer bis hin zum letzten Einwechselspieler - das merkt man an allen Facetten. Für uns wird das eine richtig große Herausforderung. Nichtsdestotrotz wollen wir als Aufsteiger mutig auftreten, den Gegner nicht in sein typisches Spiel kommen lassen und mit dem Überraschungsmoment arbeiten. Wir werden alles reinwerfen, um auch am Samstag unsere Chance zu suchen.“ Personalsituation TuS Geretsried: Torjäger Srdan Ivkovic steht nicht im Aufgebot. Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Zunächst einmal ein Kompliment an die Jungs für die Leistung gegen 1860 München II. Daran wollen wir anknüpfen. Jetzt wartet mit dem kommenden Gegner ein sehr starker Aufsteiger, bei dem es extrem schwierig wird, zu bestehen. Uns ist bewusst, dass wir wieder 100 Prozent bringen müssen, um dort etwas mitzunehmen. Entscheidend wird sein, dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten." Personalsituation SV Erlbach: Der Kader bleibt im Vergleich zu letzter Woche unverändert.

Morgen, 14:00 Uhr SV Heimstetten Heimstetten Türkspor Augsburg TürkAugsburg 14:00 PUSH

Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Die personelle Lage bleibt unverändert. Hinter den Einsätzen von Luke Nauen, Yamin H-Wold und Luka Arslan steht jedoch weiterhin ein Fragezeichen – alle drei kämpfen mit muskulären Problemen." Servet Bozdag (Trainer Türkspor Augsburg): "Wir gehen als klarer Außenseiter in die Partie und müssen schauen, was wir mitnehmen können. Drei Punkte wären dabei natürlich Gold wert.“ Personalsituation Türkspor Augsburg: Ardian Bashota und Srdjan Janjetovic stehen nicht zur Verfügung.

Morgen, 14:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning SV Kirchanschöring Kirchanschör 14:00 PUSH

Xhevat Muriqui (Trainer FC Ismaning): "Unser Ziel sind natürlich drei Punkte, gerade nachdem wir gegen Erlbach eine richtig gute Leistung gezeigt haben. Wir wollen auch Kirchanschöring ärgern und werden dafür alles in die Waagschale werfen.“ Personalsituation FC Ismaning: Bis auf den weiterhin gesperrten Jeremie Zehetbauer sind alle Mann an Bord. Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Letzte Woche haben wir die gewünschte Reaktion gezeigt und über 85 Minuten eine sehr gute Leistung auf den Platz gebracht. Leider haben uns zwei späte Gegentore den Heimsieg gekostet. Nichtsdestotrotz nehmen wir viel Positives mit und fahren hochkonzentriert nach Ismaning. Dort erwartet uns eine technisch starke Mannschaft, die zuletzt gegen Erlbach – einen Aufstiegsfavoriten – ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Uns ist bewusst, dass es eine schwierige Auswärtsaufgabe wird. Aber wir fahren voller Überzeugung hin und wollen wieder unsere beste Leistung abrufen.“ Personalsituation SV Kirchanschöring: Andreas Krämer plagen Oberschenkelprobleme, die ihn für das kommende Spiel außer Gefecht setzen werden.

zu diesem Spiel folgt ein ausführlicher Bericht...

Morgen, 15:00 Uhr FC Gundelfingen Gundelfingen FC Deisenhofen Deisenhofen 15:00 live PUSH

Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Mit Deisenhofen erwartet uns eine Mannschaft, die Fußball spielen möchte und auch kann. Sie haben viele richtig gute Fußballer in ihren Reihen. Trotzdem wollen wir dagegenhalten und Paroli bieten, damit wir am Ende nicht mit leeren Händen dastehen. Dafür werden wir am Samstag alles geben.“ Personalsituation FC Gundelfingen: Michael Singer startet nach seinem Mittelfußbruch ins Aufbautraining, und auch Dario Nikolic arbeitet nach seinem Außenbandriss wieder an seinem Comeback. Verzichten muss die Heimelf allerdings auf Leon Sailer und Yannick Maurer, zudem steht hinter David Anzenhofer noch ein Fragezeichen. Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Wir fahren zum aktuell stärksten Aufsteiger nach Gundelfingen, der auf Platz vier steht. Es ist wirklich beeindruckend, was Tommi Rudolf aus der Mannschaft gemacht hat – das wird ein ganz schweres Auswärtsspiel für uns. Nach zwei Siegen in Folge wollen wir natürlich auch dort versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen, wissen aber um die Schwere der Aufgabe." Personalsituation FC Deisenhofen: Lukas Kretzschmar kehrt in den Kader zurück, ansonsten bleibt der Kader unverändert.

"Jacky" Muriqui und sein FC Ismaning gehen nach ihrem spielfreien Wochenende gestärkt in das Duell gegen den SV Kirchanschöring. – Foto: Sven Leifer