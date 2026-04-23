Erlbach will gegen den FC Gundelfingen "starke Reaktion" zeigen

Simon Hefter (links) und seine Erlbacher liefen zuletzt meist nur hinterher – Foto: Sven Leifer

Eine ungewohnte Situation herrscht aktuell beim SV Erlbach, das Team von Trainer Lukas Lechner und Teamchef Hans Grabmeier kann im Moment einfach nicht mehr gewinnen. Vier Niederlagen am Stück gab es für die sonst so erfolgsverwöhnten Holzlandkicker schon sehr lange nicht mehr.

Dreikampf um die Relegation

Dass man dennoch weiterhin an den Aufstiegsrängen schnuppert ist einerseits der bisher so hervorragenden Gesamtsaison des SV Erlbach geschuldet, andererseits natürlich auch der Tatsache, dass der SVE als einer der wenigen Vereine der Bayernliga Süd die Lizenz für die Regionalliga beantragt hat. Nachdem aber der TSV Landsberg wohl verdientermaßen direkt aufsteigen wird, bleibt es beim Dreikampf mit dem Inn-Salzach Rivalen SV Kirchanschöring, der mit vier Punkten Vorsprung und als Tabellenfünfter nun den ersten Relegationsrang inne hat und dem FC Pipinsried. Das Team aus dem Dachauer Hinterland hatte sich bereits aus dem Rennen verabschiedet, steht nun aber plötzlich mit nur zwei Punkten Rückstand bei einem Spiel weniger, knapp hinter Erlbach.

Grabmeier: "Wollen starke Reaktion zeigen"

Mit dem FC Gundelfingen kommt nun der nächste schwere Gegner in die Holzbau-Grübl Arena, 0:0 trennte man sich im Hinspiel. Der Gast kommt mit acht Siegen und einem Unentschieden aus den letzten neun Spielen sicher mit einigem Selbstvertrauen. Dennoch hat auch Erlbach in dieser Saison schon oft bewiesen, zu was das Team fähig ist. „Die Stimmung ist nach der jüngsten Niederlagenserie natürlich etwas gedämpft, wir konnten unser vorhandenes Potenzial nicht abrufen“, so Teamchef Grabmeier. „Wir wollen aber eine starke Reaktion zeigen und wieder Punkte holen“.