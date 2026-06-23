Kennen sich aus der Relegation zur Regionalliga: Erlbach um Lenny Thiel (li.) bekommt es im Auftaktspiel der Bayernliga Süd mit Simon Pichlmeier und seinen Kollegen aus Hankofen zu tun. – Foto: Roland Wagner
Erlbach & Hankofen eröffnen! Spielplan der Bayernliga Süd ist raus
Los geht`s am Donnerstag, den 16. Juli um 19 Uhr in Erlbach
von red/mwi · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser
Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat am heutigen Dienstagvormittag die Spielpläne für die Bayern- und Landesligen veröffentlicht. Die Saison 2026/27 in der Bayernliga Süd beginnt mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem SV Erlbach und der SpVgg Hankofen am Donnerstag, den 16. Juli um 19 Uhr. Auch die beiden anderen niederbayerischen Vertreter müssen am 1. Spieltag auf Reisen gehen. Bayernliga-Rückkehrer SpVgg Landshut gastiert beim SV Kirchanschöring, der SV Schalding-Heining gibt beim TSV 1860 Rosenheim seine Visitenkarte ab. "Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 3. Juli festgezurrt", schreibt der BFV in einer Pressemitteilung.
Und so sehen die ersten fünf Spieltage in der Bayernliga Süd aus:
1. Spieltag
Do., 16.07.26 19:00 Uhr SV Erlbach - SpVgg Hankofen-Hailing (Eröffnungsspiel)
Fr., 17.07.26 18:30 Uhr TSV Kottern - TSV Schwabmünchen
Fr., 17.07.26 19:00 Uhr TSV 1860 München II - TuS Geretsried
Sa., 18.07.26 15:00 Uhr SV Kirchanschöring - SpVgg Landshut
Di., 21.07.26 18:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig - TSV 1880 Wasserburg
Di., 21.07.26 18:30 Uhr TSV 1860 Rosenheim - SV Schalding-Heining
Di., 21.07.26 18:30 Uhr FC Ismaning - FSV Pfaffenhofen/Ilm
Di., 21.07.26 18:30 Uhr FC Gundelfingen - FC Deisenhofen
Di., 21.07.26 18:30 Uhr FC Pipinsried - SV Heimstetten
2. Spieltag
Fr., 24.07.26 18:30 Uhr SpVgg Hankofen-Hailing - FC Ismaning
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr SV Heimstetten - FC Sportfreunde Schwaig
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr TSV 1880 Wasserburg - FC Gundelfingen
Sa., 25.07.26 14:00 Uhr FC Deisenhofen - SV Kirchanschöring
Sa., 25.07.26 14:00 Uhr FSV Pfaffenhofen/Ilm - TSV 1860 Rosenheim
Sa., 25.07.26 14:00 Uhr SV Schalding-Heining - TSV Kottern
Sa., 25.07.26 14:00 Uhr TSV Schwabmünchen - TSV 1860 München II
Sa., 25.07.26 14:30 Uhr TuS Geretsried - FC Pipinsried
Sa., 25.07.26 15:00 Uhr SpVgg Landshut - SV Erlbach
3. Spieltag
Fr., 31.07.26 18:30 Uhr TSV Kottern - FSV Pfaffenhofen/Ilm
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr TSV 1860 München II - SV Schalding-Heining
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr TSV 1860 Rosenheim - SpVgg Hankofen-Hailing
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SV Erlbach - FC Deisenhofen
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SV Heimstetten - TuS Geretsried
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig - FC Gundelfingen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Ismaning - SpVgg Landshut
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Pipinsried - TSV Schwabmünchen
Sa., 01.08.26 15:00 Uhr SV Kirchanschöring - TSV 1880 Wasserburg
4. Spieltag
Fr., 07.08.26 18:30 Uhr SpVgg Hankofen-Hailing - TSV Kottern
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr TSV 1880 Wasserburg - SV Erlbach
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC Deisenhofen - FC Ismaning
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FSV Pfaffenhofen/Ilm - TSV 1860 München II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Schalding-Heining - FC Pipinsried
Sa., 08.08.26 14:30 Uhr TuS Geretsried - FC Sportfreunde Schwaig
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SpVgg Landshut - TSV 1860 Rosenheim
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr FC Gundelfingen - SV Kirchanschöring
So., 09.08.26 14:00 Uhr TSV Schwabmünchen - SV Heimstetten
5. Spieltag
Fr., 14.08.26 18:30 Uhr TSV Kottern - SpVgg Landshut
Fr., 14.08.26 18:30 Uhr SV Erlbach - FC Gundelfingen
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TSV 1860 München II - SpVgg Hankofen-Hailing
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TSV 1860 Rosenheim - FC Deisenhofen
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SV Heimstetten - SV Schalding-Heining
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig - SV Kirchanschöring
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr FC Ismaning - TSV 1880 Wasserburg
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TuS Geretsried - TSV Schwabmünchen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr FC Pipinsried - FSV Pfaffenhofen/Ilm
>>>Alle 34 Spieltage auf einen Blick - Hier findet ihr den kompletten Spielplan der Bayernliga Süd!