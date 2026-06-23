Erlbach & Hankofen eröffnen! Spielplan der Bayernliga Süd ist raus Los geht`s am Donnerstag, den 16. Juli um 19 Uhr in Erlbach von red/mwi · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Kennen sich aus der Relegation zur Regionalliga: Erlbach um Lenny Thiel (li.) bekommt es im Auftaktspiel der Bayernliga Süd mit Simon Pichlmeier und seinen Kollegen aus Hankofen zu tun. – Foto: Roland Wagner

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat am heutigen Dienstagvormittag die Spielpläne für die Bayern- und Landesligen veröffentlicht. Die Saison 2026/27 in der Bayernliga Süd beginnt mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem SV Erlbach und der SpVgg Hankofen am Donnerstag, den 16. Juli um 19 Uhr. Auch die beiden anderen niederbayerischen Vertreter müssen am 1. Spieltag auf Reisen gehen. Bayernliga-Rückkehrer SpVgg Landshut gastiert beim SV Kirchanschöring, der SV Schalding-Heining gibt beim TSV 1860 Rosenheim seine Visitenkarte ab. "Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 3. Juli festgezurrt", schreibt der BFV in einer Pressemitteilung.

Und so sehen die ersten fünf Spieltage in der Bayernliga Süd aus: 1. Spieltag

Do., 16.07.26 19:00 Uhr SV Erlbach - SpVgg Hankofen-Hailing (Eröffnungsspiel)

Fr., 17.07.26 18:30 Uhr TSV Kottern - TSV Schwabmünchen

Fr., 17.07.26 19:00 Uhr TSV 1860 München II - TuS Geretsried

Sa., 18.07.26 15:00 Uhr SV Kirchanschöring - SpVgg Landshut

Di., 21.07.26 18:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig - TSV 1880 Wasserburg

Di., 21.07.26 18:30 Uhr TSV 1860 Rosenheim - SV Schalding-Heining

Di., 21.07.26 18:30 Uhr FC Ismaning - FSV Pfaffenhofen/Ilm

Di., 21.07.26 18:30 Uhr FC Gundelfingen - FC Deisenhofen

Di., 21.07.26 18:30 Uhr FC Pipinsried - SV Heimstetten



2. Spieltag

Fr., 24.07.26 18:30 Uhr SpVgg Hankofen-Hailing - FC Ismaning

Fr., 24.07.26 19:00 Uhr SV Heimstetten - FC Sportfreunde Schwaig

Fr., 24.07.26 19:00 Uhr TSV 1880 Wasserburg - FC Gundelfingen

Sa., 25.07.26 14:00 Uhr FC Deisenhofen - SV Kirchanschöring

Sa., 25.07.26 14:00 Uhr FSV Pfaffenhofen/Ilm - TSV 1860 Rosenheim

Sa., 25.07.26 14:00 Uhr SV Schalding-Heining - TSV Kottern

Sa., 25.07.26 14:00 Uhr TSV Schwabmünchen - TSV 1860 München II

Sa., 25.07.26 14:30 Uhr TuS Geretsried - FC Pipinsried

Sa., 25.07.26 15:00 Uhr SpVgg Landshut - SV Erlbach





3. Spieltag

Fr., 31.07.26 18:30 Uhr TSV Kottern - FSV Pfaffenhofen/Ilm

Fr., 31.07.26 19:00 Uhr TSV 1860 München II - SV Schalding-Heining

Fr., 31.07.26 19:00 Uhr TSV 1860 Rosenheim - SpVgg Hankofen-Hailing

Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SV Erlbach - FC Deisenhofen

Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SV Heimstetten - TuS Geretsried

Fr., 31.07.26 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig - FC Gundelfingen

Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Ismaning - SpVgg Landshut

Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Pipinsried - TSV Schwabmünchen

Sa., 01.08.26 15:00 Uhr SV Kirchanschöring - TSV 1880 Wasserburg



4. Spieltag

Fr., 07.08.26 18:30 Uhr SpVgg Hankofen-Hailing - TSV Kottern

Fr., 07.08.26 19:00 Uhr TSV 1880 Wasserburg - SV Erlbach

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC Deisenhofen - FC Ismaning

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FSV Pfaffenhofen/Ilm - TSV 1860 München II

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Schalding-Heining - FC Pipinsried

Sa., 08.08.26 14:30 Uhr TuS Geretsried - FC Sportfreunde Schwaig

Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SpVgg Landshut - TSV 1860 Rosenheim

Sa., 08.08.26 15:00 Uhr FC Gundelfingen - SV Kirchanschöring

So., 09.08.26 14:00 Uhr TSV Schwabmünchen - SV Heimstetten



