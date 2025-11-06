Erlbach und der alte Bekannte: Was bewirkt Elfinger bei Türkgücü?

Die Saison beginnt wieder von vorne und in Erlbach ist man hochzufrieden. Trotz der Niederlage gegen den FC Pipinsried fällt die Analyse der Hinrunde sehr positiv aus. Nun kommt Türkgücü München mit Neu-Coach Rainer Elfinger. Ihn kennt man gut in Erlbach.
Auf dem Papier ist die Sache klar, Erlbach gilt vor dem Duell mit den Münchnern als klarer Favorit. Doch im Holzland gibt man sich vorsichtig, das Hinspiel war ein zähes Ringen, das man am Ende denkbar knapp mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Florian Wiedl erzielte das Tor, kurz vor Schluss hielt Enrique Bösl einen Strafstoß in sensationeller Manier.
Türkgücü München präsentierte sich in der Folge allerdings nicht mehr so stark wie zum Auftakt, musste herbe Pleiten einstecken und wurde bis ans Ende der Tabelle durchgereicht. Die Konsequenz waren zwei Trainerwechsel, mit Rainer Elfinger wurde nun aber eine durchaus überraschende, weil sehr prominente Lösung präsentiert. Es wird spannend sein, was Elfinger in kurzer Zeit bewirken kann, der Auftakt bei Türkspor Augsburg ging unglücklich verloren.
Daher warnt auch Christoph Huber, der sportliche Leiter des SV Erlbach, vor dem Gegner: „Auch wenn Türkgücü aktuell am Tabellenende steht, spiegelt das nicht die Qualität der Mannschaft wider. Das Hinspiel am ersten Spieltag war ein intensives, technisch starkes Spiel, das wir nur knapp gewonnen haben - auch dank des gehaltenen Elfers von Enrique kurz vor Schluss. Rainer Elfinger wird als neuer Coach sicher neuen Schwung in das Team bringen. Entscheidend wird sein, dass wir unser Spiel durchziehen und konzentriert bleiben.“
Elfinger war bereits mehrfach in Erlbach zu Gast, zuletzt mit dem TSV Grünwald zum Heimspielauftakt 2024. Vorher trainierte er unter anderem mit dem TSV Ampfing und SB Chiemgau Traunstein weitere Inn-Salzach-Konkurrenten des SVE. Bekanntermaßen bereitet sich der erfahrene Coach immer sehr akribisch auf seine Kontrahenten vor und dürfte einen Matchplan parat haben.
Doch es bleibt dabei, die Favoritenrolle ist sicher beim Heimteam und nach dem 1:3 gegen den FC Pipinsried sind nun drei Punkte gegen den Tabellenletzten fest eingeplant. Vier Spiele stehen noch auf dem Programm für Erlbach, außer gegen Deisenhofen geht es gegen Türkgücü, Türkspor und Kottern gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel. Entsprechend zuversichtlich zeigte sich auch Trainer Lukas Lechner zuletzt: "Wir sind total zufrieden, haben 28 Punkte nach 16 Spielen. So gut standen wir noch nie da zu diesem Zeitpunkt. Jetzt versuchen wir noch bis zum Winter möglich viele Punkte zu holen und vorne dran zu bleiben".
Dabei kann der Trainer auf einen Großteil seines Kaders zurückgreifen. Neben den Langzeitverletzten plagen den ein oder anderen Spieler kleinere Blessuren, was zu diesem Saisonzeitpunkt aber durchaus nicht ungewöhnlich ist.
Anpfiff ist am Samstag, 08.11.2025, um 16 Uhr in der Holzbau-Grübl Arena.