Erlbach und der alte Bekannte: Was bewirkt Elfinger bei Türkgücü?

Die Saison beginnt wieder von vorne und in Erlbach ist man hochzufrieden. Trotz der Niederlage gegen den FC Pipinsried fällt die Analyse der Hinrunde sehr positiv aus. Nun kommt Türkgücü München mit Neu-Coach Rainer Elfinger. Ihn kennt man gut in Erlbach.

Auf dem Papier ist die Sache klar, Erlbach gilt vor dem Duell mit den Münchnern als klarer Favorit. Doch im Holzland gibt man sich vorsichtig, das Hinspiel war ein zähes Ringen, das man am Ende denkbar knapp mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Florian Wiedl erzielte das Tor, kurz vor Schluss hielt Enrique Bösl einen Strafstoß in sensationeller Manier. Türkgücü München präsentierte sich in der Folge allerdings nicht mehr so stark wie zum Auftakt, musste herbe Pleiten einstecken und wurde bis ans Ende der Tabelle durchgereicht. Die Konsequenz waren zwei Trainerwechsel, mit Rainer Elfinger wurde nun aber eine durchaus überraschende, weil sehr prominente Lösung präsentiert. Es wird spannend sein, was Elfinger in kurzer Zeit bewirken kann, der Auftakt bei Türkspor Augsburg ging unglücklich verloren.

Huber warnt vor Türkgücü Daher warnt auch Christoph Huber, der sportliche Leiter des SV Erlbach, vor dem Gegner: „Auch wenn Türkgücü aktuell am Tabellenende steht, spiegelt das nicht die Qualität der Mannschaft wider. Das Hinspiel am ersten Spieltag war ein intensives, technisch starkes Spiel, das wir nur knapp gewonnen haben - auch dank des gehaltenen Elfers von Enrique kurz vor Schluss. Rainer Elfinger wird als neuer Coach sicher neuen Schwung in das Team bringen. Entscheidend wird sein, dass wir unser Spiel durchziehen und konzentriert bleiben.“