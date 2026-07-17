🗣: Erlbach "total stolz" – "Bitterer Spielverlauf" für Hankofen

Lukas Lechner, Trainer des SV Erlbach: »Zuallererst sind wir nach diesen schwierigen Vorbereitungen mit den schweren Verletzungen in unseren Reihen total stolz auf die Leistung der Jungs. Die Mannschaft ist richtig zusammengerückt und die Spieler haben alles auf dem Platz gelassen. Wir sind sehr, sehr gut in die Partie gekommen. Nach 15-20 Minuten sind wir dann allerdings etwas passiv geworden und Hankofen hat es in dieser Phase sehr, sehr gut gemacht, da hatten wir Glück, nicht in Rückstand zu geraten.

Danach haben wir wieder eine tolle Reaktion gezeigt und sind nach einem super Standard über eine Ecke in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben die Jungs erneut alles auf dem Platz gelassen, leidenschaftlich verteidigt und eigentlich keine wirkliche Großchance des Gegners mehr zugelassen. In der Schlussphase haben wir uns dann mit dem zweiten Tor belohnt und am Ende sogar noch mit dem dritten Treffer nachgelegt. Es ist ein super Start, auf dem wir aufbauen können, aber wir werden das Ganze jetzt nicht zu hoch hängen und müssen weiter hart arbeiten, damit wir auch in den nächsten Spielen in der Liga punkten können.«

Tobias Beck, Trainer der SpVgg Hankofen-Hailing: »Am Ende des Tages hört sich eine 0:3-Niederlage natürlich bitter an, aber wir machen eigentlich ein richtig gutes Auswärtsspiel. In der ersten Halbzeit müssen wir in Führung gehen, wir haben zwei bis drei hochkarätige Chancen, wo wir einfach ein Tor machen müssen, und geraten dann durch einen Standard in Rückstand.