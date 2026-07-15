Erlbach Top-Favorit? Das sind die Meistertipps der Bayernliga-Trainer

Thomas Rudolph (l.), Sarah Romert (m.) und Heiko Schwarz (r.) sehen den SV Erlbach als einen der Favoriten auf den Meistertitel der kommenden Bayernliga-Saison. – Foto: Leifer/Geisler/FuPa

Kurz vor dem Saisonstart hat Fussball Vorort/FuPa Oberbayern mit allen Bayernliga-Trainern gesprochen und einen Blick in die Glaskugel gewagt. Wer ist Favorit auf den Meistertitel? Und welche Ziele haben die Trainer für die eigene Mannschaft? Die Löwen konnten zum aktuellen Zeitpunkt keine Prognose abgeben. Teil 1 der großen Trainer-Umfrage:

Die Bayernliga-Saison 2026/27 steht in den Startlöchern! Angepfiffen wird in Erlbach : Dort empfängt der SVE in der Holzbau-Grübl-Arena den Regionalliga-Absteiger SpVgg Hankofen-Hailing. Während sich der TSV Landsberg nach sechs Spielzeiten in die Regionalliga verabschiedet hat, mussten Hauzenberg, Türk Augsburg und Türkgücü München den Gang in die Landesliga antreten. Dafür darf die Bayernliga Süd gleich fünf neue Aufsteiger begrüßen: Landshut, Rosenheim, Wasserburg, Schwabmünchen und Pfaffenhofen.

Xhevat Muriqi, Trainer des FC Ismaning:

Wer sind deine Favoriten?

Das ist sehr schwierig zu beantworten, es kann in dieser Saison wirklich alles passieren. Für mich sind es die üblichen Verdächtigen: Heimstetten und Erlbach schätze ich sehr stark ein, und bei Hankofen-Hailing sowie beim TSV 1860 II wird viel davon abhängen, mit welcher Mannschaft sie in diesem Jahr antreten.

Was sind die eigenen Ziele?

Wir selbst wollen möglichst zügig mit den unteren Regionen der Tabelle nichts zu tun haben – ein einstelliger Tabellenplatz wäre natürlich super.

Heiko Schwarz, Trainer des SV Schalding-Heining:

Wer sind deine Favoriten?

Mit den Verstärkungen im Sommer ist für mich Erlbach ein heißer Kandidat. Der FC Pipinsried ist immer ambitioniert und gehört genauso wie Heimstetten zum Favoritenkreis. Kirchanschöring spielt eine starke Vorbereitung, und wer weiß, vielleicht kann auch einer der Aufsteiger überraschen.

Was sind die eigenen Ziele?

Für uns geht es primär um den Klassenerhalt. So abgedroschen das klingen mag: Wir wollen einfach möglichst viele Punkte sammeln.

Sarah Romert, Trainerin des SV Heimstetten:

Wer sind deine Favoriten?

Mein Wunsch wäre natürlich, dass wir am Ende ganz oben stehen. Ansonsten ist für mich der SV Erlbach ein Kandidat für die Meisterschaft: ein toller Verein, super geführt, personell gut aufgestellt und mit einem starken Teamspirit, der den SVE auszeichnet. Wir freuen uns schon sehr auf das Auswärtsspiel in Erlbach.

Was sind die eigenen Ziele?

Grundsätzlich haben wir uns noch nicht auf ein festes Ziel festgelegt. Wir möchten an die Entwicklungen der letzten Saison anknüpfen und dominanten, attraktiven Fußball spielen, der Spaß macht zuzuschauen. Punktemäßig wollen wir besser starten als in der vergangenen Saison und von Anfang an vorne mitspielen. Es gibt allerdings viele Teams mit demselben Ziel, die sowohl individuell als auch als Mannschaft sehr gut aufgestellt sind.

Martin Grelics, Trainer des TuS Geretsried:

Wer sind deine Favoriten?

Für mich sind der FC Pipinsried und der SV Kirchanschöring die Favoriten auf den Meistertitel.

Was sind die eigenen Ziele?

Unser Ziel ist in erster Linie natürlich der Klassenerhalt, zudem wollen wir möglichst viele Punkte sammeln.

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen:

Wer sind deine Favoriten?

Ich nenne den SV Erlbach, den SV Kirchanschöring und den SV Heimstetten als meine Favoriten. Auch Schwaig, die in der Vorbereitung gute Ergebnisse erzielt hat, zählt für mich zum Favoritenkreis.

Was sind die eigenen Ziele?

Für uns geht es als Aufsteiger nur um den Klassenerhalt und darum, uns in der Liga zu etablieren.

Thomas Rudolph, Trainer des FC Gundelfingen:

Wer sind deine Favoriten?

Ich tue mir wirklich schwer, einen Favoriten zu nennen. Für mich sind der SV Erlbach und der SV Kirchanschöring zwei Top-Teams der Liga, Hankofen-Hailing kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Die Liga ist sehr ausgeglichen, dazu wird es sicher noch das eine oder andere Überraschungsteam geben.

Was sind die eigenen Ziele?

Auch wenn wir im letzten Jahr Vierter geworden sind, ist unser vorrangiges Ziel der Klassenerhalt. Wir hatten zum Ende der vergangenen Saison Verletzungspech und spüren auch in der Vorbereitung noch, dass uns Leistungsträger fehlen. Außerdem haben wir einen kleineren Kader, aber es wird Stück für Stück besser. Natürlich wollen wir jedes Spiel so erfolgreich wie möglich gestalten, auch wenn das eine gern verwendete Floskel ist.

Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried:

Wer sind deine Favoriten?

Ich denke, die Liga ist in dieser Saison noch ausgeglichener geworden. Es gibt einige starke Aufsteiger, die die Qualität der Bayernliga zusätzlich erhöhen. Für mich werden Erlbach, Kirchanschöring und auch Heimstetten ganz vorne mitspielen.

Was sind die eigenen Ziele?

Bei uns hat sich im Sommer sehr viel getan. Mit zehn Neuzugängen haben wir nahezu die Hälfte des Kaders erneuert und viele spannende, junge Spieler dazubekommen. Seit dem Start der Vorbereitung arbeiten wir vor allem daran, Stabilität in unser Spiel zu bringen und unsere junge Mannschaft bestmöglich auf den Saisonstart vorzubereiten. Gleichzeitig wollen wir die Jungs weiterentwickeln, damit wir in der Bayernliga eine gute Rolle spielen können.

Auch wenn wir aktuell einige wichtige Ausfälle zu verkraften haben, werden wir unseren Weg konsequent weitergehen. Neben den verletzten Götzendörfer, Konjuhi und Lindner (fehlen die nächsten Monate) wird auch unser Kapitän Benedikt Lobenhofer nach seiner Verletzung Schritt für Schritt wieder aufgebaut und kann aktuell noch nicht voll trainieren. Gleiches gilt für unser Eigengewächs Dominik Neisser, der sich im letzten Spiel der vergangenen Saison schwer an der Schulter verletzt hatte, nachdem er sich seinen Platz in unserer Mannschaft mit sehr guten Leistungen erarbeitet hatte.

Trotz dieser personellen Situation wollen wir in jedem Spiel maximal ambitioniert auftreten und das Beste aus unseren Möglichkeiten herausholen.

Florian Heller, Trainer des TSV 1880 Wasserburg:

Wer sind deine Favoriten?

Ich schätze Erlbach und Kirchanschöring beide sehr stark ein. Ich glaube zudem, dass Heimstetten eine sehr, sehr gute Rolle spielen wird. Die drei Mannschaften zähle ich im Moment zu den Besten.

Was sind die eigenen Ziele?

Unser Ziel ist der Klassenerhalt.