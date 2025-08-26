🗣: Erlbach mit "Glück des Tüchtigen" – TSV-Coach lobt Moral

Der 7. Spieltag der Bayernliga Süd ist vorbei. Am Freitag schlug die Zweitvertretung des TSV 1860 München den FC Pipinsried. Des Weiteren trennten sich der FC Sportfreunde Schwaig und der SV Heimstetten unentschieden. Der SV Erlbach gewann spät gegen den TSV Landsberg. Gundelfingen besiegte Kottern knapp. TuS Geretsried kam in Schalding unter die Räder. Nördlingen lieferte ein Hammer-Comeback ab und Türkgücü kriselt weiter.

Furkan Kircicek, Interimstrainer des TSV Landsberg: "Wir haben nach der ereignisreichen Woche ein gutes Spiel gemacht. Die erste Halbzeit war ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft, haben es aber im letzten Drittel nicht konsequent genug zu Ende gespielt. Nach dem Rückstand sind wir stark zurückgekommen und hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt. Die Moral der Mannschaft war überragend – gerade nach den letzten Tagen sind wir als Team und Verein noch enger zusammengerückt. Ich bin stolz auf die Jungs und überzeugt, dass wir aus dieser Situation gestärkt hervorgehen und positive Ergebnisse folgen werden."

Lukas Lechner, Trainer des SV Erlbach: "Es war ein sehr intensives und gutes Bayernligaspiel. In der ersten Halbzeit waren wir die aktivere Mannschaft und spielten gefällig nach vorne, ohne aber die große Durchschlagskraft zu entwickeln. Nach der Pause konnten wir den Druck nochmals erhöhen und gingen in dieser Phase verdient in Führung. Nach dem Führungstreffer wurde Landsberg stärker und konnte in dieser Phase auch ausgleichen. Am Ende hatten wir heute das Glück des Tüchtigen in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer zu erzielen."

Emre Yilmaz, Trainer von Türkgücü München beim Spiel gegen den FC Ismaning: "Wir sind nicht gut in die Partie gestartet. Wir wussten, dass der Gegner hauptsächlich mit langen Bällen agiert und konnten das anfangs auch ganz ordentlich verteidigen. Doch beim Einwurf, der zum 0:1 führte, haben wir geschlafen – der Ball wurde verlängert, die Zuteilung stimmte nicht und schon lagen wir hinten. Beim 0:2 haben wir es ebenfalls nicht gut verteidigt und den Gegner praktisch eingeladen. Zur Pause war das Ergebnis absolut verdient. In der zweiten Halbzeit wollten wir mutiger agieren und höher pressen. Das hat auch Wirkung gezeigt – wir hatten in den ersten 15 Minuten nach Wiederanpfiff einige Chancen. Danach haben wir aber etwas die Kontrolle abgegeben, ehe wir am Ende wieder besser ins Spiel kamen und den Anschlusstreffer erzielen konnten. Unterm Strich hat Ismaning ein starkes Spiel gemacht und verdient gewonnen."

Xhevat Muriqi, Trainer des FC Ismaning: "Das war im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg. In der ersten Hälfte haben wir einigermaßen gut gespielt. Wir hatten aber ein, zwei Großchancen, die wir machen müssen. In der zweiten Halbzeit gingen sie volles Risiko – dann haben wir ein paar Konterchancen, aus denen wir leider kein Tor erzielen können. In der 79. Spielminute bekommen wir dann ein Gegentor, aber insgesamt haben wir nicht zu viel zugelassen."

Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen: "Wir haben ausgeglichen angefangen, ab der zehnten Minute waren wir Herr im Haus und haben das Kommando übernommen. Wir erspielen uns erste Chancen und gehen folgerichtig mit 1:0 in die Pause. In der zweiten Hälfte behalten wir die Kontrolle, spielen weiterhin gut Fußball und machen das 2:0 und 3:0. Dann kommen wir in die 86. Minute – wir bekommen das 1:3 aus einer Standardsituation und der Gegner macht daraufhin auf. Wir hatten leider permanent Probleme die langen Bälle des Gegners zu verteidigen. Es ist natürlich extrem bitter, aber ich will das Positive herausheben – wir haben 86 Minuten sehr guten Fußball gespielt. Das soll heute ein wichtiger Lenrprozess für meine junge Mannschaft sein."

Josef Steinberger, Trainer des FC Pipinsried: "Glückwunsch an 1860 München zum verdienten Sieg. Wir waren nach zwei englischen Woche gegen die ausgeruhten jungen Löwen nicht frisch genug. Zudem sind viele andere Dinge nicht für uns gelaufen. Viel schlimmer als die Niederlage ist allerdings die Verletzung von Valdrin Konjuhi und das beantragte Strafmaß nach der roten Karte von Sebastian Keßler – darüber kann ich mir nur die Augen reiben und mit dem Kopf schütteln, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Jetzt liegt der Fokus auf dem Totopokal-Spiel gegen Burghausen und dem nächsten Bayernliga-Spiel in Geretsried."

Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 II: "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt – das war mir extrem wichtig. Die Jungs haben das gut umgesetzt. Wir waren sehr aggressiv und hatten viel Kontrolle mit Ball – dadurch entstehen die zwei Elfmeter, die wir uns erarbeitet haben. In der ersten Hälfte hätten wir vielleicht noch ein oder zwei Tore mehr schießen können. In der zweiten Halbzeit war es mit den roten Karten für Pipinsried schnell entschieden. Wir haben es insgesamt sehr reif und clever zu Ende gespielt. Wir hätten zwar noch die ein oder andere Chance erarbeiten können, aber am Ende ist es eine super Leistung gegen eine Topmannschaft. Das bestätigt unsere aktuelle Form. Wir arbeiten jetzt weiter und konzentrieren uns auf das nächste Spiel."

Christian Donbeck, Trainer der SF Schwaig: "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht zu unserem Spiel gefunden. In der zweiten Halbzeit haben wir sehr viel Druck gemacht, aber unsere Chancen nicht genutzt. Der Heimstetten-Keeper Fabian Scherger hat überragend gehalten. Vincent Sommer hat seine gute Leistung mit einem wunderschönen Tor gekrönt. Mit dem Punkt müssen wir letztendlich leben – wir sind allerdings nicht zufrieden."

Sarah Romert, Trainerin des SV Heimstetten: "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben in der ersten Halbzeit dominiert - können die Führung auch ausbauen, sind dann aber zu inkonsequent in der Chancenverwertung. Schwaig drückt dann in der zweiten Halbzeit und wir finden weniger spielerische Lösungen, haben aber auch nochmal Chancen – die klareren Chancen hat aber definitiv Schwaig. Wir verteidigen stark und bekommen dann das 1:1 mit einem Sonntags-Volley in der 89. Spielminute. Am Ende ist es für uns natürlich extrem bitter – nach der zweiten Halbzeit kann man aber sagen, dass es so in Ordnung geht. Wir müssen in so einem Spiel einfach früher erhöhen. In Summe gehen wir aber sehr positiv in die neue Woche."