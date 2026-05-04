Erlbach marschiert voran – Mettenheim am Abgrund

– Foto: Dominik Pfeffer

In der Tabelle führt der SV Erlbach II (40 Punkte) nun mit vier Zählern Vorsprung. Da nur noch 12 Punkte zu vergeben sind, haben rechnerisch noch alle Teams bis Platz 5 (TV Altötting, 31 Punkte) theoretische Chancen auf die Aufstiegsrelegation, wobei Erlbach der direkte Aufstieg kaum noch zu nehmen sein dürfte. Für den FC Mühldorf und den SV Weidenbach (beide 36 Punkte) bleibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 2. Am Tabellenende wird die Luft für den TuS Mettenheim (8 Punkte) immer dünner: Nach der Heimpleite beträgt der Rückstand auf den rettenden 10. Platz bereits 7 Punkte – bei nur noch vier ausstehenden Partien ein gewaltiges Stück Arbeit. Der SV Schwindegg (14 Punkte) rutscht durch die herbe Niederlage am Sonntag auf den vorletzten Platz und damit auf einen direkten Abstiegsrang ab, während der FC Töging II (15 Punkte) die rote Zone verlassen konnte.

Der 18. Spieltag der A-Klasse 4 startete bereits am Donnerstag mit einem torreichen Heimsieg des Tabellenführers SV Erlbach II, der gegen die SG Spvgg Zangberg / TSV Ampfing seine Ambitionen untermauerte. Am Freitagabend setzte der TV Altötting diese Serie fort und feierte einen deutlichen Heimerfolg gegen den SV DJK Emmerting, womit die Innstädter den Anschluss nach oben wahrten. Am Sonntag ging es in den restlichen Partien ähnlich intensiv zur Sache: Der FC Mühldorf festigte seinen zweiten Platz durch einen souveränen Zu-Null-Sieg gegen die SG TSV Marktl / TSV Stammham. Zeitgleich behielt der SV Weidenbach in einem denkbar knappen Duell gegen den TSV Winhöring die Oberhand und bleibt punktgleich mit den Mühldorfern auf Schlagdistanz zur Spitze. Im Tabellenkeller gab es derweil deutliche Verschiebungen, denn während der FC Töging II einen klaren Auswärtssieg beim TuS Mettenheim landete, feierte der TSV Kastl II einen Kantersieg gegen den SV Schwindegg.

SV Erlbach II – SG Spvgg Zangberg / TSV Ampfing Spitzenreiter behält im Verfolgerduell die Oberhand Der SV Erlbach II untermauerte seine Ambitionen auf den Titel und setzte sich in einer torreichen Begegnung durch. Die Gastgeber gingen nach dem Seitenwechsel durch Maximilian Werkstetter in Führung, ehe Daniel Wieslhuber kurze Zeit später auf 2:0 erhöhte. Die Spielgemeinschaft schlug jedoch postwendend durch Sercan Karaismail zurück. In der Schlussphase stellte Stefan Meyer den alten Abstand wieder her, doch die Gäste kamen durch Nicolas Fritzsche erneut heran. Den Schlusspunkt setzte schließlich wieder Daniel Wieslhuber mit seinem zweiten Treffer zum Endstand. Erlbach II bleibt damit souveräner Tabellenführer, während die SG auf den sechsten Rang zurückfällt.

SV Weidenbach – TSV Winhöring

Später Jubel im Verfolgerduell

In einer defensiv geprägten Partie fiel die Entscheidung erst in der allerletzten Minute der Nachspielzeit. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften, wobei die Hausherren das glücklichere Ende für sich beanspruchten. Simon Heumeier erzielte in der 94. Minute den goldenen Treffer des Tages. Durch diesen Last-Minute-Erfolg schiebt sich der SV Weidenbach punktgleich mit dem Zweiten auf Rang drei vor. Der TSV Winhöring bleibt trotz der knappen Niederlage auf dem vierten Tabellenplatz.

FC Mühldorf – SG TSV Marktl / TSV Stammham

Mühldorf festigt Aufstiegsrelegationsplatz

Der FC Mühldorf erledigte seine Hausaufgabe gegen die abstiegsbedrohte Spielgemeinschaft aus Marktl und Stammham erfolgreich. Bereits früh in der Begegnung sorgte Marius Hutterer für die Führung der Heimelf. In einer umkämpften Schlussphase, die durch einen Platzverweis für den ersten Torschützen geprägt war, machte Xaver Hame tief in der Nachspielzeit alles klar. Während der FC Mühldorf damit den zweiten Tabellenplatz festigt, verharrt die SG Marktl/Stammham weiterhin auf dem neunten Rang.

TV Altötting – SV DJK Emmerting

Viererpack leitet deutlichen Heimsieg ein

In Altötting sahen die Zuschauer eine einseitige Partie, die maßgeblich von einem Akteur geprägt wurde. Richard Altmannshofer brachte die Hausherren zunächst in Front, doch Andre Schiller gelang kurz vor dem Pausenpfiff der Ausgleich für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel drehte der TV Altötting jedoch auf: Erneut Richard Altmannshofererzielte die Führung, die Sascha Seehuber nur zwei Minuten später ausbaute. Mit zwei weiteren Treffern innerhalb kürzester Zeit schraubte Richard Altmannshofer das Ergebnis endgültig in die Höhe. Durch den Erfolg springt Altötting auf den fünften Tabellenplatz, Emmerting bleibt auf Rang acht.

TuS Mettenheim – FC Töging II

Töging II lässt Schlusslicht keine Chance

Die Reserve des FC Töging feierte einen ungefährdeten Auswärtssieg beim Tabellenletzten. Den Anfang machte Maksim Moor, der sein Team in der ersten Halbzeit in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Florian Heuschneider auf 2:0, ehe ein Doppelpack von Stephan Mutschler in der Schlussphase für klare Verhältnisse sorgte. Der TuS Mettenheim bleibt nach dieser Niederlage abgeschlagen am Ende der Tabelle auf Platz zwölf. Töging II verbessert sich durch die drei Punkte auf den zehnten Rang.