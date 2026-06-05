Erlbach II nicht zu stoppen – TuS Raubling kehrt zurück

Die ersten Meister stehen fest. Die besten Bilder und Videos? Kommen von euch! Die Meistergalerie im Kreis Inn/Salzach.
FuPa sucht die Meister Oberbayerns. Bilder und Videos gerne an:
Die Jungs des TuS Raubling beweisen Mentalität. Nach dem Abstieg in die Kreisliga 1 überzeugte die Mannschaft von Hannes Jenewein auf ganzer Strecke. Jetzt gibt es endlich wieder Bezirksliga in Raubling!
50 Punkte, eine überzeugende Leistung die ganze Saison über und ein schönes Banner zum Meisterschaftsfoto! Die Jungs des SV Erlbach II haben den Titel der A-Klasse 4 vollends verdient.
Puuuuuhhhh! Es liest sich mitunter unfair wie der SV Vagen die B-Klasse 1 dominiert hat: 19 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, 62 Tore und lediglich zehn Gegentreffer! Es ist zurzeit für keine Mannschaft ein Schmaus, wenn das Spiel gegen die Vagener ansteht...
Vor knapp zehn Jahren gelang dem TuS Prien der Aufstieg in die Kreisliga. Jetzt steht vorzeitig fest: Der TuS wird Meister der Kreisliga 2 Inn/Salzach und läuft nächstes Jahr in der Bezirksliga auf! Mit einem Torverhältnis von 58:17 Toren, stand jetzt, und 55 Punkten auf dem Konto, ist der TuS nicht mehr einzuholen. Hut ab!
Was für ein dramatisches Saisonfinale für den TSV 1860 Rosenheim! Am letzten Spieltag beim TSV Grünwald sah es lange danach aus, als würde der Traum von der Meisterschaft noch platzen. Die Gastgeber führten bis zur 66. Minute mit 2:0 und hielten den Favoriten zunächst auf Distanz. Doch dann folgte ein Finish, das kaum dramatischer hätte sein können: In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Michael Summerer zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich. Damit krönte sich der TSV 1860 Rosenheim in buchstäblich letzter Sekunde zum Meister und sicherte sich den Bayernliga-Aufstieg. Wahnsinn!
Guess who's back? Bereits am drittletzten Spieltag der Kreisklasse 3 gab es in Peterskirchen reichlich Grund zum Feiern. Denn die Damen des TSV Peterskirchen steigen nach nur einer Saison in der Kreisklasse als Absteiger direkt wieder in die Kreisliga auf! Überragend!
Immer weiter, immer weiter! Der Höhenflug vom FC Bischofwiesen ist wohl gar nicht mehr zu stoppen. Letztes Jahr zockten die Kicker noch in der A-Klasse - Nur eine Saison in der Kreisklasse 4 scheint den Oberbayern offenbar gereicht zu haben: Denn Bischofswiesen steigt erneut auf!