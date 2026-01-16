Erlbach II mit neuem Trainer: Leipholz übernimmt im Sommer 26

Der SV Erlbach II setzt für die kommende Saison auf eine neue Trainerlösung und präsentiert mit Markus Leipholz einen Nachfolger, der insbesondere für die Förderung junger Spieler steht. Leipholz betreut aktuell sehr erfolgreich die U19 der JFG Holzland/Inn, die in der Bezirksoberliga mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen einen starken fünften Tabellenplatz belegt.
Der neue Coach bringt zudem reichlich Erfahrung aus dem Herrenbereich mit. Als Spieler beim FC Töging in der Landesliga und als Cheftrainer beim FC Töging in der Bezirksliga und der zweiten Mannschaft des FCT sowohl in der Kreisliga als auch in der Kreisklasse. Er gilt als akribischer Arbeiter mit gutem Draht zu jungen Akteuren. Genau darin sehen die Erlbacher Verantwortlichen einen entscheidenden Mehrwert: Ein zentrales Ziel der Verpflichtung sei es, das Zusammenspiel zwischen U19 und Herrenbereich weiter zu intensivieren. Die Jugendspieler der JFG Holzland/Inn, die aus dem SV Erlbach, dem TSV Reischach und dem SV Gumpersdorf besteht, sollen künftig noch enger an den Herrenfußball herangeführt werden. Der Sprung in die Bayernligamannschaft ist sehr groß, daher arbeitet man Erlbach schon länger daran, die zweite Mannschaft auf ein höheres sportliches Niveau zu bringen, um hier den Talenten einen guten Start in den Herrenbereich zu ermöglich.
„Wir sind sehr froh, diese wichtige Trainerposition frühzeitig und qualitativ hochwertig besetzen zu können. Markus leistet in der U19 hervorragende Arbeit, er wird unsere jungen Talente weiter vorwärtsbringen“, so Manfred Grabmeier, der Sprecher der Vorstandschaft.
Für Leipholz war die Wertschätzung, die ihm entgegengebracht wurde, ein wichtiger Aspekt in der Entscheidungsfindung: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, die Verantwortlichen haben sich extrem um mich bemüht, da weiß man dann auch, dass man an der richtigen Adresse ist. Ich fühle mich sehr wohl hier, in meiner Tätigkeit bei der JFG, aber auch allgemein in Erlbach. Auch zur sportlichen Leitung der ersten Mannschaft habe ich einen guten Draht“, so Leipholz, der vor allem auch die gute Zusammenarbeit im Verein betont. Gerade deshalb sei ihm sehr wichtig, nun die Aufgabe in der U19 noch gut abzuschließen: „Ich möchte die Spieler dabei begleiten, bis zum Sommer den nächsten Schritt zu machen und in den Herrenbereich heranzuführen.“. Besonders lobt der Trainer dabei das Zusammenspiel mit Michael Kugler, dem Vorstand der JFG.
Unverändert als Spielertrainer aktiv bleibt Michael Huber, der weiterhin auch als sportlicher Leiter der zweiten Mannschaft fungiert und maßgeblich an der Verpflichtung beteiligt war. Wenig verwunderlich also, dass er Leipholz als „absolute Wunschlösung“ bezeichnet. Der bisherige Trainer Jakob Vogl wird das Team noch in der Rückrunde betreuen, sein Amt anschließend jedoch aus zeitlichen Gründen niederlegen. Der ehemalige Bayernligaspieler aus Arnstorf studiert derzeit in Deggendorf, der Aufwand sei auf Dauer nicht mehr zu stemmen. Huber dankte Vogl ausdrücklich für dessen großes Engagement und hofft auf einen besonderen Abschied: Der SV Erlbach II führt aktuell die A-Klasse 4 Inn-Salzach an und hat beste Chancen, die Saison als Meister zu beenden.