Erlbach II mit neuem Trainer: Leipholz übernimmt im Sommer 26

– Foto: SV Erlbach

Der SV Erlbach II setzt für die kommende Saison auf eine neue Trainerlösung und präsentiert mit Markus Leipholz einen Nachfolger, der insbesondere für die Förderung junger Spieler steht. Leipholz betreut aktuell sehr erfolgreich die U19 der JFG Holzland/Inn, die in der Bezirksoberliga mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen einen starken fünften Tabellenplatz belegt.

Bereits Cheftrainer in der Bezirksliga Der neue Coach bringt zudem reichlich Erfahrung aus dem Herrenbereich mit. Als Spieler beim FC Töging in der Landesliga und als Cheftrainer beim FC Töging in der Bezirksliga und der zweiten Mannschaft des FCT sowohl in der Kreisliga als auch in der Kreisklasse. Er gilt als akribischer Arbeiter mit gutem Draht zu jungen Akteuren. Genau darin sehen die Erlbacher Verantwortlichen einen entscheidenden Mehrwert: Ein zentrales Ziel der Verpflichtung sei es, das Zusammenspiel zwischen U19 und Herrenbereich weiter zu intensivieren. Die Jugendspieler der JFG Holzland/Inn, die aus dem SV Erlbach, dem TSV Reischach und dem SV Gumpersdorf besteht, sollen künftig noch enger an den Herrenfußball herangeführt werden. Der Sprung in die Bayernligamannschaft ist sehr groß, daher arbeitet man Erlbach schon länger daran, die zweite Mannschaft auf ein höheres sportliches Niveau zu bringen, um hier den Talenten einen guten Start in den Herrenbereich zu ermöglich. „Wir sind sehr froh, diese wichtige Trainerposition frühzeitig und qualitativ hochwertig besetzen zu können. Markus leistet in der U19 hervorragende Arbeit, er wird unsere jungen Talente weiter vorwärtsbringen“, so Manfred Grabmeier, der Sprecher der Vorstandschaft.