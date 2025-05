Enttäuschung bei den Erlbachern (von links): Trainer Hans Grabmeier, Kapitän Alexander Fischer, Keeper Andreas Steer und Trainer Lukas Lechner. – Foto: Paul Hofer

Erlbach hadert nach verpasster Chance: »Schwer zu verdauen« Der SVE wird in der Bayernliga einen neuen Anlauf nehmen müssen Verlinkte Inhalte RL-Relegation Hankofen SV Erlbach Lukas Lechner

Letztlich entschied ein Tor über eine ganze Spielzeit. Der SV Erlbach hat nach dem 1:1 beim Relegations-Rückspiel in Hankofen den Aufstieg in die Regionalliga Bayern verpasst. Der Traum von der "Champions League der Amateure" ist zerplatzt. Wie geht`s nun weiter im Holzland?

Direkt nach der Partie sagte ein gefasster Trainer Lukas Lechner: "Gratulation an Hankofen, sie haben sich den Klassenerhalt schon auch verdient. Ganz, ganz großes Kompliment aber auch an meine Mannschaft. Was sich hier über die letzten fünf Jahre entwickelt hat! Wir sind vergangenes Jahr Bayernliga-Meister geworden, konnten aber einfach den Schritt in die Regionalliga noch nicht machen. Der Verein hat sich weiterentwickelt, dieses Mal hätten wir den Sprung gewagt. Wir hatten einen großen Umbruch im Sommer und durften trotzdem wieder Relegation spielen. Ich bin total stolz, was die Mannschaft geleistet hat."

Die ein oder andere Träne mussten sich die Erlbacher schon verkneifen. – Foto: Paul Hofer

Einen Tag nach dem aus Erlbacher Sicht bitteren Abend in Hankofen will das Erlebte verarbeitet werden. Insgesamt rund 5.000 Zuschauer, knapp gescheitert - das wühlt natürlich auf. "Im Moment ist es noch schwer zu verdauen. Aber ich denke, in zwei oder drei Tagen werden wir uns über eine sehr starke Saison freuen können. Und nur zur Einordnung: Vor Beginn der Saison hatten wir eher von der Abstiegsrelegation als von der Aufstiegsrelegation gesprochen", verrät Lechner, der mit seinem kompletten Trainerteam weitermachen wird.

Lukas Lechner wird auch in der kommenden Saison die Erlbacher coachen. – Foto: Paul Hofer