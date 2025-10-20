Erlaubnis kam von seinem Sohn: Langer heuert in Pipinsried an

Der SV Heimstetten muss sich auf die Suche nach einem neuen Trainer machen – und zwar für seine U11. Die E-Junioren sind bislang von Roman Langer betreut worden, bis zum Sommer noch Chefcoach der Bayernligaelf beim SVH. Doch nun gibt der 35-Jährige seinen Posten bei dem Nachwuchsteam, in dem auch sein Sohn kickt, auf. Der Grund: Langer kehrt in die Bayernliga zurück – und das ausgerechnet beim FC Pipinsried, einem Ligarivalen seines Heimatclubs.

„In den letzten Tagen ist die Sache konkret geworden“, sagt der Ur-Heimstettner. Nun freue er sich auf die Aufgabe beim Tabellenfünften, „der in der Bayernliga oben dranbleiben will und auch die Vision hat, irgendwann mal wieder in der Regionalliga zu spielen“. Zwar habe ihm die Arbeit mit dem Team seines Sohns „unglaublich viel Spaß gemacht“, sagt Langer. Gleichzeitig habe er nach seinem Rückzug beim SVH aber auch gemerkt, „dass mir der Wettkampf abgegangen ist“, so der Coach. „Und dass ich wieder Bock habe, auf dem Platz zu stehen.“

Als aktiver Spieler kickte Roman Langer, dessen Vater Thomas Langer über Jahre eine prägende Figur und Abteilungsleiter in Heimstetten war, einst für den SVH und den TSV 1860 München. Nach seinem Karriereende war er fünf Jahre Co-Trainer bei den Frauen des FC Bayern München, ehe er 2019 zu seinem Heimatclub zurückkehrte. Dort fungierte Langer erst als Assistent von Christoph Schmitt, ehe er 2022 das Cheftraineramt übernahm. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga formte er eine weitgehend neue Mannschaft, die in der Bayernliga auf Anhieb Vizemeister wurde und die Vorsaison als Tabellenzehnter beendete. Danach zog Langer einen Schlussstrich in Heimstetten; als Nachfolgerin wurde Co-Trainerin Sarah Romert zum Chefcoach befördert.

„Wir wussten, dass Roman plant, wieder ins Trainergeschäft einzusteigen“, sagt Christoph Schmitt, Sportlicher Leiter beim SVH. „Wir wünschen ihm alles Gute in Pipinsried.“ Dort hat Langer bereits am Montagabend das Training geleitet als Nachfolger für den entlassenen Josef Steinberger; am Samstag wird Langer beim Heimspiel gegen Türkspor Augsburg erstmals an der Seitenlinie stehen.

Im März gibt es dann ein Wiedersehen mit seinem Ex-Club, wenn Pipinsried im Heimstettner Sportpark gastiert. Dort ist Roman Langer zuletzt regelmäßig gewesen: „Ich habe kaum ein Heimspiel verpasst und bin auch zu dem einen oder anderen Auswärtsspiel mitgefahren – ganz einfach, weil’s mich interessiert“, sagt der 35-Jährige.

Grünes Licht vom Sohn geholt

Nach seinem Rückzug als SVH-Coach habe es im Sommer mehrere Anfragen gegeben, die er jedoch abgelehnt habe. „Ich wollte erst mal eine Pause machen und Zeit zum Durchschnaufen haben“, sagt Langer. Nun jedoch reize ihn die Aufgabe in Pipinsried – „auch wenn das für mich deutlich mehr Aufwand ist als in Heimstetten, wo ich mit dem Fahrrad ins Training fahren konnte“.

Bevor Roman Langer jedoch dem Dorfclub aus dem Dachauer Hinterland zusagte, habe er sich zunächst Grünes Licht von seinem Sohn geholt – schließlich verliert dessen Mannschaft beim SVH dadurch ihren Trainer. Doch der Filius habe ihn zu dem Schritt ermutigt, sagt Roman Langer. „Er hat sich für den Papa gefreut.“ (ps)