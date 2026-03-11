Erlau kämpft - Schweina trifft

Die Gäste präsentierten sich über weite Strecken abgeklärter, spielbestimmend und nahmen damit verdient die drei Punkte mit auf die Heimreise. Dennoch hielt Erlau lange dagegen – und hätte die Partie in der Schlussphase beinahe noch einmal spannend gemacht.
Mit neuem Elan kamen die Hausherren aus der Kabine und wollten den Ausgleich erzwingen. Doch spätestens am Strafraum der Gäste war meist Endstation. Die routinierten Defensivspieler Harnach und Klisa hielten den Laden hinten zusammen und ließen kaum klare Chancen zu. Ein weiterer Standard brachte schließlich die Vorentscheidung. Nach einem umstrittenen Freistoßpfiff nahm sich erneut Pfaff der Sache an und platzierte den Ball von der Strafraumgrenze wuchtig im Torwarteck zum 0:2 (64.). Erlau steckte jedoch nicht auf und versuchte weiterhin, den Anschluss zu erzwingen. Mehrfach wurden Hartung und Greiner nach langen Diagonalbällen wegen Abseits zurückgepfiffen. Trotzdem boten sich noch Möglichkeiten: Nach einer Freistoßflanke behinderten sich Breuksch und Heidmüller beim Kopfball gegenseitig (77.). Die größte Chance folgte fünf Minuten vor Schluss: Beim Stand von 0:2 kam Leue sieben Meter vor dem Tor frei zum Abschluss, legte sich den Ball jedoch noch einmal auf den rechten Fuß und setzte den Volley knapp links vorbei (85.). Der Anschluss hätte der Partie noch einmal eine spannende Schlussphase bescheren können. Stattdessen sorgten die Gäste kurz vor dem Ende für die endgültige Entscheidung. Ein zu kurzer Klärungsversuch der Erlauer Hintermannschaft landete bei Pfaff, der uneigennützig quer auf den eingewechselten Martin Franke legte. Der eigentlich schon in die Fußballrente verabschiedete Angreifer musste im Zentrum nur noch einschieben und stellte den 0:3-Endstand her (90.).
Erlau-Trainer Maik Lipsius sah trotz der Niederlage auch positive Ansätze: „Wir haben gegen einen richtig guten Gegner gespielt, der seine individuelle Klasse und Erfahrung voll ausgespielt hat. Die Gäste sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Wir hatten in der ersten Halbzeit einige gute Momente und sind grundsätzlich ordentlich ins Spiel gekommen. Am Ende geht das Ergebnis in Ordnung, vielleicht ist es ein Tor zu hoch. Wenn uns der Anschluss noch gelingt, hätte es durchaus noch einmal eng werden können. Klar sind wir enttäuscht, aber wir haben das Spiel über weite Strecken offen gehalten.“