Erlau kämpft - Schweina trifft

Den besseren Start erwischten zunächst die Grün-Weißen. Nach einer Flanke von der linken Seite kam Robert Greiner in der 14. Minute frei zum Kopfball, setzte den Ball jedoch über das Tor. Auf der Gegenseite meldeten sich die Gäste erstmals durch Torjäger Kilian Pfaff zu Wort, dessen Freistoß für Gefahr sorgte. In der Folge übernahm Schweina-Gumpelstadt zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Meinhardt verzog aus guter Position über den Kasten (28.), ehe Pfaff nur wenig später erneut per Freistoß gefährlich wurde – Erlau-Keeper Leicht war noch mit den Fingerspitzen dran, der Ball strich mit Lattenberührung ins Toraus (32.). Die Führung für die Gäste fiel schließlich nach einem weiteren Standard. Nach einer Ecke von Pfaff entwischte Arnold seinem Bewacher am langen Pfosten und köpfte schulbuchmäßig zum 0:1 ein (39.). Erlau blieb dennoch im Spiel und setzte kurz vor der Pause noch ein Ausrufezeichen: Hellmuthhäuser prüfte Holland-Moritz, der den Ball erst im Nachfassen sichern konnte (44.).

Mit neuem Elan kamen die Hausherren aus der Kabine und wollten den Ausgleich erzwingen. Doch spätestens am Strafraum der Gäste war meist Endstation. Die routinierten Defensivspieler Harnach und Klisa hielten den Laden hinten zusammen und ließen kaum klare Chancen zu. Ein weiterer Standard brachte schließlich die Vorentscheidung. Nach einem umstrittenen Freistoßpfiff nahm sich erneut Pfaff der Sache an und platzierte den Ball von der Strafraumgrenze wuchtig im Torwarteck zum 0:2 (64.). Erlau steckte jedoch nicht auf und versuchte weiterhin, den Anschluss zu erzwingen. Mehrfach wurden Hartung und Greiner nach langen Diagonalbällen wegen Abseits zurückgepfiffen. Trotzdem boten sich noch Möglichkeiten: Nach einer Freistoßflanke behinderten sich Breuksch und Heidmüller beim Kopfball gegenseitig (77.). Die größte Chance folgte fünf Minuten vor Schluss: Beim Stand von 0:2 kam Leue sieben Meter vor dem Tor frei zum Abschluss, legte sich den Ball jedoch noch einmal auf den rechten Fuß und setzte den Volley knapp links vorbei (85.). Der Anschluss hätte der Partie noch einmal eine spannende Schlussphase bescheren können. Stattdessen sorgten die Gäste kurz vor dem Ende für die endgültige Entscheidung. Ein zu kurzer Klärungsversuch der Erlauer Hintermannschaft landete bei Pfaff, der uneigennützig quer auf den eingewechselten Martin Franke legte. Der eigentlich schon in die Fußballrente verabschiedete Angreifer musste im Zentrum nur noch einschieben und stellte den 0:3-Endstand her (90.).