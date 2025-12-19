Erl-Bräu-Cup in Kareth: Wer macht Steinsberg den Titel streitig?

Früher war es üblich, dass der Sieger des Erl-Bräu-Cups zum prestigeträchtigen Hauptturnier am zweiten Weihnachtsfeiertag erneut nach Lappersdorf fahren darf. Seit dem Revival vor einem Jahr steht das Turnier für sich. Mit dabei sind immerhin drei Kreisligisten. Dazu gesellen sich vier Kreisklassisten und ein A-Klassist. Die Spielzeit beträgt durchgehend 12 Minuten. Auf die Halbfinals folgen direkt das „kleine“ und „große“ Finale. Zwar wird das Turnier nach den offiziellen Futsal-Regeln ausgetragen, allerdings gibt es eine Rundumbande.Titelverteidiger ist der FSV Steinsberg. Dort steht bekanntlich Kareths ehemaliger Landesliga-Trainer Peter Dobler an der Seitenlinie. Der aktuelle Überraschungs-Tabellenzweite der Kreisliga 2 bekommt es in der Gruppe A mit der SpVgg Stadtamhof – gern gesehener Gast auf dem Hallenparkett –, dem SC Regensburg II und der SG Regenstauf/Zeitlarn II zu tun. Letztgenanntem bleibt als einziger A-Klassist im Feld nur die Außenseiterrolle.Gruppe B wird von den Karethern angeführt. Der Gastgeber wird eine gemischte Mannschaft aus „Zweiter“ und „Dritter“ aufbieten. In der Gruppenphase duelliert sich der Lokalmatador mit dem FC Laub, dem SC Lorenzen und der SG Schwabelweis/Nord. Alle vier Teams haben reelle Chancen auf den Einzug ins Halbfinale (ab 17.56 Uhr). Nach dem Turnierende bekommen alle Vereine Sachpreise überreicht. Der Turniersieger darf sich über ein großes Fass Erl-Bier und einen Spielball freuen. Für das leibliche Wohl ist natürlich bestens gesorgt.Die Gruppeneinteilung:Gruppe A: FSV Steinsberg, SpVgg Stadtamhof, SC Regensburg II, SG Regenstauf / Zeitlarn IIGruppe B: TSV Kareth-Lappersdorf II, FC Laub, SC Lorenzen, SG Schwabelweis/Nord