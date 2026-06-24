Erkut Ergiligür wechselt zum BSV Hürtürkel von Luca Cannata · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser

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Der erfahrene Spieler Erkut Ergiligür schließt sich dem Team vom Columbiadamm an und soll die Defensive stabilisieren. Ausgebildet wurde Erkut beim SV Tasmania Berlin, mit denen er von 2005–2007 in der U19 Jugend-Bundesliga Nord/Nordost gespielt hat. Im Jahr 2007 wechselte er dann zu Türkiyemspor Berlin, für die er auf Anhieb im ersten Herrenjahr in der Oberliga auf 15 Einsätze kam und am Ende der Saison Oberligameister wurde und mit dem Verein in die Regionalliga aufstieg. Es folgten drei weitere Jahre (2008–2011) in der Regionalliga Nord, bevor es von 2011 bis 2014 weiter zum FSV Union Fürstenwalde in die Oberliga ging.

Anschließend folgten elf Jahre bei Hilalspor und SD Croatia, wo er bereits mit einigen derzeitigen Spielern des BSV Hürtürkel zusammenspielte. Aktuell, seit vergangenem Winter, zählte er erneut zum Kader von Türkiyemspor Berlin; temporär fungierte er dort als Spielertrainer.