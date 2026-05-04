Erklärungen eingereicht: Aufstiegsverzichte im Landesspielbetrieb

Schweina-Gumpelstadt erklärte den Aufstiegsverzicht, Wacker Gotha (bisher) nicht. – Foto: © Christian Heilwagen

Alle Erklärungen gelten ausschließlich bei entsprechender sportlicher Qualifikation und wurden in allen Fällen unabhängig vom aktuellen Tabellenstand abgegeben.

BSG Chemie Kahla

VfR Bad Lobenstein

SV Eintracht Eisenberg

Landesklasse Staffel 2

Erklärung, ein Aufstiegsrecht zur Verbandsliga nicht wahrzunehmen:

SV Empor Walschleben

BSV Eintracht Sondershausen

FC Erfurt Nord

SV Germania Wüstheuterode

Landesklasse Staffel 3

Erklärung, ein Aufstiegsrecht zur Verbandsliga nicht wahrzunehmen:

1. FC Sonneberg

FC Schweina‑Gumpelstadt

FSV 06 Ohratal

VfL Meiningen 04

FSV 06 Eintracht Hildburghausen

Alle Vereine, die nicht genannt sind, haben zum 30. April keine Erklärung zu einem Aufstiegsverzicht abgegeben. Eine solche Erklärung ist nicht zwingend erforderlich, sofern bei Erreichen der sportlichen Qualifikation ein Aufstiegsinteresse besteht.

Das Aufstiegsrecht regeln die Spielordnung des TFV, insbesondere § 19 Ziffer 6, sowie die Durchführungsbestimmungen Spielbetrieb des TFV, hier besonders die Auf‑ und Abstiegsregelungen für das laufende Spieljahr. Ein Aufstiegsverzicht in mehreren aufeinanderfolgenden Spieljahren in derselben Spielklasse ist unzulässig. In den Ligen des Landes ist der Aufstieg in der Regel bis Tabellenplatz 4 möglich. Sollte sich hier kein Aufsteiger ergeben, erhöht sich die Zahl der Absteiger der jeweiligen Landesklasse‑Staffel und reduziert sich gegebenenfalls die Zahl der Absteiger in der Thüringenliga.

Aufstiegsverzichte von Kreismeistern aus den neun Kreisfußballausschüssen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Über entsprechende Erklärungen wird informiert, sobald diese vorliegen.

In allen Fällen gelten die Auf‑ und Abstiegsregelungen des TFV vollumfänglich. Ergänzend wird auf die Rechts‑ und Verfahrensordnung (§ 43) verwiesen.