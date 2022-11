Erkheims Stefan Oswald (links) hatte Raphael Meßlang hinter sich gelassen, Kemptens Keeper Yannick Rakiecki (rechts) verhindert aber Schlimmeres. – Foto: Karl Rudolf Michl

Erkheimer bestätigten Aufwärtstrend Landesligist punktete auch gegen den FC Kempten +++ Schwabmünchen legt nach und klettert über den Strich +++ Kaufering revanchiert sich mit dem höchsten Sieg

Erst ging nichts, jetzt läuft es: der TV Erkheim sammelt im Tabellenkeller der Landesliga Südwest weiter fleißig Punkte und trotzte auch dem FC Kempten ein Remis ab. Womit der FCK den Anschluss an den Spitzenreiter 1. FC Sonthofen (2:0 beim VfB Durach) und den Tabellenzweiten FC Ehekirchen (3:2 gegen den TSV Gilching) etwas abreißen lassen musste. Seinen zweiten Sieg in Folge landete der TSV Schwabmünchen und verlässt estmals in dieser Saison die Abstiegszone.

Nichts wurde es mit dem angestreben Sieg des FC Kempten beim aufstrebenden TV Erkheim. Am Ende musste der FCK froh sein, dass er mit dem 0:0 wenigstens einen Punkt mitnahm.

Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, hatte Timo Lutz die Kemptener nach 17 Minuten in Führung geschossen. Doch TVE-Keeper Markus Stetter verhinderte mit einer spektakulären Fußabwehr einen Rückstand des Aufsteigers. Ansonsten konnten die Erkheimer das Spiel durchaus offen gestalten, ja mehr noch, Philipp Becker hatte nach einer Stunde das 1:0 auf dem Fuß. Doch FCK-Keeper Yannick Rakiecki stand seinem Gegenüber in nichts nach und konnte den Ball ebenfalls noch mit dem Fuß abwehren (60.). Morgenluft witterten die Unterallgäuer dann, als sich der FCK dezimierte. Erst sah Timo Lutz Gelb-Rot, dann muste Kevin Baston wegen unpassender Wortwahl mit Knallrot den Platz verlassen. Doch zu neunt brachten die Kemptener das Remis noch ins Ziel.

Schiedsrichter: Michael Schmid (Lengenfeld) - Zuschauer: 350

Gelb-Rot: Timo Lutz (72./FC Kempten)

Rote Karte: Kevin Baston (85./FC Kempten)

Extra motivieren musste Trainer Benjamin Enthart die Kicker des VfL Kaufering für das Heimspiel gegen den TSV Hollenbach nicht. Schließlicht hatte der VfL in der Hinrunde verloren, die Revanche ist mit 5:1 gelungen.

Es war kein einfacher Start für Kaufering, denn die Hollenbacher machten hinten erst mal hinten dicht und lauerten auf Konter. „Wir hatten das aber gut im Griff“, sagte Enthart. Marcel Lex brachte den VfL schließlich in Führung – mehr gelang nicht mehr vor der Pause. Dafür lief es nach der Pause umso besser. Marcel Lex, Daniel Neuhaus, Sebastian bonfert und schließlich Felix Mailänder schraubten das Ergebnis auf 5:0. Dass Michael Schäfer noch der der Hollenbacher Ehrentreffer gelang, darüber konnte Enthart leicht hinwegsehen. Denn auch so war das 5:1 war der höchste Landesliga-Sieg in der Kauferinger Vereinsgeschichte. (mm) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Marcel Lex (23.), 2:0 Marcel Lex (51.), 3:0 Daniel Neuhaus (58.), 4:0 Sebastian Bonfert (69.), 5:0 Felix Mailänder (75.), 5:1 Michael Schäfer (82.)

Die Leistung stimmte beim VfB Durach, das Ergebnis nicht. Denn im Oberallgäu-Derby forderte der VfB den Spitzenreiter voll, am Ende siegte allerdings der cleverer agierende 1. FC Sonthofen.

Alexander Haase verpasste den motivierten Durachern einen ersten Stimmungsdämpfer, als er zum 0:1 traf. Trotzdem blieben die Schützlinge von Trainer Alexander Methfessel dran. Niklas Eggensberger konnte aber Sonthofens Schlussmann Marco Zettler nicht überwinden. Und beim Schuss von Tim Seefried krachte die Kugel gegen das Lattenkreuz. Der VfB war dran, doch der Ausgleich sollte nicht gelingen. Ganz im Gegenteil, auf der Gegenseite fuhren die Sonthofer einen Konter und Andreas Hindelang stand letztlich da, wo ein Torjäger stehen muss. Sein 0:2 bedeutete die Entscheidung.

Schiedsrichter: Matthias Schubert (Aschheim) - Zuschauer: 360

Tore: 0:1 Alexander Haase (18.), 0:2 Andreas Hindelang (76.)

Die Meringer können ihre Heimschwäche einfach nicht ablegen. Auch gegen Illertissen II verloren Noah Kusterer (rotes Trikot) und sein Team. – Foto: Rudi Fischer

Auswärts oft hui – zu Hause fast immer pfui! Dies setzte sich für den SV Mering auch bei der 1:2-Heimniederlage gegen den FV Illertissen II fort. Der MSV hat damit bei den vergangen fünf Heimauftritten keinen einzigen Punkt gesammelt. Schon nach wenigen Sekunden stand es 0:1. Nach einem Ballgewinn schalteten die Illertisser schnell um und ein Pass in die Spitze erreichte Valentin Hafner. Der blieb eiskalt und traf zur Führung. Danach hatte der MSV mehr Spielanteile, der Ausgleich gelang kurz nach Wiederanpfiff. Nachdem Gabriel Ögunc im Strafraum zu Fall gebracht wurde, zeigte Schiedsrichter Philipp Rank auf den Punkt. Den Elfmeter verwandelte Dominik Schön souverän. Mitten in die folgende Drangphase wurde der MSV ausgekontert. Robin Glöckles Schuss wurde noch unhaltbar abgefälscht. „Wir waren am Drücker und haben einmal nicht aufgepasst. Da hat das Defensivverhalten nicht gepasst“, ärgerte sich Merings Trainer Ajet Abazi. (lost) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Philipp Rank (München) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Valentin Hafner (1.), 1:1 Dominik Schön (47./Foulelfmeter), 1:2 Robin Glöckle (65.)

„Das war megawichtig“, sagte Spielertrainer Simon Schröttle nach dem 3:2-Erfolg gegen den TSV Gilching. Das Team habe sich nach dem „Scheißspiel“ mit der 2:5-Klatsche beim TSV Schwabmünchen in der Vorwoche in einem kleinen „Stimmungstief“ befunden. Sieg gegen den TSV Gilching, der körperlich äußerst robust agierte, erarbeitete sich der FCE mit einer couragierten Leistung.

Seine Torjägerqualitäten bewies abermals Christoph Hollinger. Nach einer Hereingabe von Michael Panknin landete der Ball beim Stürmer, der aus der Drehung abzog und die Pausenführung für den FCE erzielte. Nach dem Seitenwechsel dominierte Ehekirchen das Spielgeschehen, Gilching wusste sich meist nur mit Fouls zu helfen - und kam trotzdem durch Maximilian Hölzl zum Ausgleich. Doch der FCE ließ sich vom Rückschlag nicht beirren, spielte weiter nach vorne und bekam einen Handelfmeter zugesporchen, den Michael Panknin zum 2:1 verwandelte. Für die Vorentscheidung sorgte der von seinem Bruder Christoph bediente Julian Hollinger. Marcel Ebeling verkürzte zwar mit einem Elfmeter noch auf 3:2, nachdem Schröttle Amine Benouachklou vermeintlich gefoult hatte. „Ich habe ihn gar nicht berührt“, sagte Schröttle. Am Sieg sollte das nichts mehr ändern. (sb) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Christoph Hollinger (36.), 1:1 Maximilian Hölzl (68.), 2:1 Michael Panknin (77./Handelfmeter), 3:1 Julian Hollinger (83.), 3:2 Marcel-Pascal Ebeling (89./Foulelfmeter)