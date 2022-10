Erkenschwick zurück in der Erfolgsspur - Peckeloh und Lünen patzen Nach der bitteren Topspielniederlage zeigte Spitzenreiter SpVgg Erkenschwick eine starke Reaktion und profitierte zudem von - wenn man die Spielverläufe betrachtet - sehr überraschenden Patzern der Konkurrenz.

Ebenso kurios holte auch der Lüner SV nur einen Zähler gegen den TuS 05 Sinsen. Nachdem Torjäger Marcel Reichwein in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:1 gestellt hatte, schien der Drops gelutscht. Doch nach der Pause wurde es hitzig. Während einer Rudelbildung in der 60. Minute soll Lünens Coach Axel Schmeing vom gegnerischen Co-Trainer gekniffen und Reichwein ins Gesicht geschlagen worden sein", so die Lüner Version. Dann nahm das Unheil für die Gastgeber seinen Lauf. Sinsen verkürzte (67.), Lünens Mujkic sah wegen Nachtretens die Rote Karte (75.), Lünens Sekulic schoss einen Strafstoß über das Tor (80.) und zwei Minuten später glich Sinsen tatsächlich nach einem schlecht geklärten Freistoß der Lüner noch zum 3:3-Endstand aus.

Hammer SpVg – DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3

Hammer SpVg: Thorben Beckmann, Tim Breuer, Almin Spahic, Patrick Nemec, Damasy Daniel, Ismail Icen, Mika Oxe (78. Anil Saraman), Zivko Radojcic (73. Talha Temur), David Loheider (30. Justin Mieszczak), Denizhan Yazici, Louis Hein - Trainer: Heiko Hofmann

DJK Grün-Weiß Nottuln: Malte Wilmsen, Friedrich Schultewolter, Dickens Toka (77. Felix Risau), Henning Klaus, Felix Hesker, Fabian Schöne, Christian Messing (83. Lennart van Deenen), Jens Böckmann, Daniel Feldkamp, Oliver Leifken (90. Tobias Preckel), Semih Daglar (68. Georg Konrad Schrader) - Trainer: Roland Westers

Schiedsrichter: Henry Schröder () - Zuschauer: 257

Tore: 0:1 Oliver Leifken (19.), 0:2 Semih Daglar (25.), 0:3 Fabian Schöne (88.)



Westfalia Kinderhaus – Borussia Emsdetten 0:0

Westfalia Kinderhaus: Tim Siegemeyer, Leon Niehues, Florian Graberg, Nick Rensing (62. Luis Jan Haverland), Kevin Schöneberg, Daniel Schürmann, Felix Bela Ritter, Fabian Witt (75. Nelson Odinks Peters), Niels Lautenbach, Airton Pereira de Brito Junior, Montasar Hammami (62. Jendrik Witt) - Trainer: Holger Möllers

Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Moritz Uphoff, Kevin Torka, Hendrik Ohde, Felix Hinterding, Henrik Laumann (80. Paul Wilhelm Quibeldey), Vincent Schulte, Kai Leon Deradjat (66. Henrik Möllers), Mats Hagel, Tom Holöchter, Kevin Mantahari Meise (66. Kevin Hagemann) - Trainer: Hans-Dieter Jürgens

Schiedsrichter: Claas Steenebrügge () - Zuschauer: 168

Besondere Vorkommnisse: Montasar Hammami (Westfalia Kinderhaus) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Dömer (63.)



Lüner SV – TuS 05 Sinsen 3:3

Lüner SV: Azmir Alisic, Luca Christopher Hildebrandt (71. Robin Rosowski) (90. Lukas Leander Berger), Dzanan Mujkic, Enis Delija, Kevin Mattes, Matthias Drees (90. Berdan Aydin), Milan Sekulic, Nico Berghorst, Sebastian Hahne, Ünal Kurtulus, Marcel Reichwein (71. Lukas Abufaiad Mertens) - Trainer: Axel Schmeing

TuS 05 Sinsen: Tom Richert, Mick Nabrotzki, Noah Karthaus, Niclas Grzelka, Linus Waldner, Semih Gülsoy (86. Torben Kranz), Alexander Zuk (85. Tobias Noack), Justin Lubkoll, Ioannis Orkas, Nils Viefhaus (80. Damian Andreas Delowetz), Gerard Lubkoll - Trainer: Timo Koschollek

Schiedsrichter: Janik Stork () - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Nico Berghorst (17.), 2:0 Sebastian Hahne (23.), 2:1 Semih Gülsoy (44.), 3:1 Marcel Reichwein (45.+3), 3:2 Justin Lubkoll (67.), 3:3 Linus Waldner (82.)

Rot: Dzanan Mujkic (75./Lüner SV/Nachtreten)

Besondere Vorkommnisse: Milan Sekulic (Lüner SV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (80.).



SV Mesum – SC Verl II 0:2

SV Mesum: Nils Wiedenhöft, Tobias Göttlich, Luca Schweder, Milan Hartke, Julian Wolf, Christian Biermann, Valentin Ricken (33. Luca Bültel), Mathis Vater (78. Tobias Guthardt), Christopher Strotmann, Philip Grewe, Kevin Ostendorf (66. Yannik Willers) - Trainer: Marcel Langenstroer

SC Verl II: Fabian Pekruhl, Giulien Kaps, Levin Borgmeier, Tufan Ucar, Tristan Alexander Schubert, Presley Pululu (78. Sekuo Eickholt), Can Yilmaz (90. Alex Wall), Lennart Wehmhöner (86. David Dören), Koray Dag (79. Radu Nicolae Prepelita), Nikolas Korniyenko (67. Kelvin Klein), Mateo Biondic - Trainer: Przemek Czapp

Schiedsrichter: Nick Schitzik () - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Can Yilmaz (56.), 0:2 Radu Nicolae Prepelita (90.)



SV Rödinghausen II – TuS Hiltrup 3:2

SV Rödinghausen II: Luis Weber, Malte Meßmann (60. Paul Henning), Tom Fuhrmann (62. Daniel Wessler), Noah Köse, Hendrik Rübartsch, Max Kamann, Fynn Mewes (62. Marijo Pavlovic), Berkant Güner, Mattis Rohlfing, Tolga Dogan (85. Fynn Hagen Rausch-Bönki), Christopher Hölscher (85. Dogukan Demiray) - Trainer: Björn Hollenberg

TuS Hiltrup: Romain Böcker, Julian Sammerl (38. Robin Schwick), Lars Finkelmann, Yakup Kilinc, Daniel Mladenovic, Francesco Pannucci (46. Stan Schubert), Edgar Krieger, Nils Kisker, Alexander Gockel, Akil Cömcü, Luca Marco De Angelis - Trainer: Marcel Stöppel

Schiedsrichter: Benjamin Löding (Bielefeld) - Zuschauer: 78

Tore: 0:1 Luca Marco De Angelis (1.), 1:1 Tolga Dogan (43.), 2:1 Tolga Dogan (45.+2), 2:2 Luca Marco De Angelis (50.), 3:2 Mattis Rohlfing (75.)



TuS Haltern am See – SC Peckeloh 0:0

TuS Haltern am See: Ubeyd Güzel, Florian Trachternach, Patrick Brinkert, Florian Abendroth, Tim Schemmer, Nils Bartke, Niyazi Baysan (21. Maurice Mecking), Marcel Klakus, Vangjel Frashëri, Lorenz Niedrig (82. Marcio De-Oliveira-Costa), Peter Elbers (82. Janik Tönnes) - Trainer: Lukas Große-Puppendahl

SC Peckeloh: Tom Weber, Philipp Dieckmann, Timur Rieger (89. Lukas Cofalik), Tom Haßheider (73. Kai Adrian), Gerrit Weinreich, Erik Alexander Mannek, Andi Mehmeti, Fatih Gürer (85. Silas Burke), Justin Mittmann, Tom Bauer (67. Sercan Özdil), Max Teipel (57. Tim Mannek) - Trainer: Markus Kleine-Tebbe

Schiedsrichter: Dustin Höse () - Zuschauer: 85

Tore: Schützen nicht bekannt bzw. keine Tore

Rot: Ubeyd Güzel (19./TuS Haltern am See/Handspiel außerhalb des Strafraums)



SpVgg Erkenschwick – Preußen Espelkamp 2:0

SpVgg Erkenschwick: Florian Gabisch, Niklas Laudahn, Christian Warnat, Dzenan Pilica, Christoph Kasak, Enes Oguz Timur Schick, Arian Phil Schuwirth (66. Finn Wortmann), Jan-Philipp Binias, Moritz Isensee (87. Nico Pulver), Philip Breilmann, Stefan Oerterer - Trainer: Magnus Niemöller

Preußen Espelkamp: Till Wriedt, Michael Wessel, Orkun Tosun, Julian Stöckner, Lennart Madroch, Justin-Marc Manske (46. Stefan Langemann), Semir Ucar, Rene Freimuth, Riad Stublla, Moritz Wefelmeier, Lino Salle (81. Faton Islamaj) - Trainer: Andreas Brandwein

Schiedsrichter: Gürhan Celik (Minden) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Jan-Philipp Binias (2.), 2:0 Moritz Isensee (32.)