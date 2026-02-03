Erkenschwick verpflichtet College-Fußballer - Rückkehr nach 6 Jahren

Haferkorn verbrachte die letzten sechs Jahre in den USA und spielte dort neben seinem Studium im „College Soccer“. Dort konnte er mit der Lynn University die nationale Meisterschaft gewinnen und erhielt mehrere persönliche Auszeichnungen.

Der gebürtige Dattelner ist nun nach Deutschland zurückgekehrt und schnürt künftig die Schuhe für die Spielvereinigung, bei der er bereits in der Jugend gespielt hat. Nach seiner Zeit in der Stimbergschmiede spielte er in den Jugendmannschaften des VfL Bochum, des FC Schalke 04 und von Rot-Weiß Oberhausen. Bevor es für ihn in die USA ging, spielte er ein halbes Jahr in der Oberliga beim SC Westfalia Herne (Hinrunde 2019/20).