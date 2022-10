Erkenschwick unaufhaltsam - Konkurrenz schwächelt bis auf Peckeloh Auch am 9. Spieltag hat Spitzenreiter SpVgg Erkenschwick die weiße Weste gewahrt. Torjäger Stefan Oerterer sei dank!

Oerterer erzielte für die SpVgg Erkenschwick alle Tore beim 3:1-Sieg gegen den TuS Hiltrup, traf u. a. traumhaft von der Mittellinie (Kategorie: Tor des Monats) und schraubte sein persönliches Konto auf 14 Tore.

Einzig Überraschungsmannschaft SC Peckeloh kann noch Schritt halten. Den frühen Rückstand bei Westfalia Kinderhaus drehten Erik Mannek und Silas Burke zum 2:1-Auswärtssieg.

Die weiteren Verfolger müssen endgültig abreißen lassen, da sie untereinander Remis spielten. GW Nottuln und Preußen Espelkamp sowie der SV Mesum und der Lüner SV trennten sich jeweils 1:1.

Im Abstiegskampf konnte weder der TuS Haltern noch der SV RW Deuten im direkten Vergleich einen Befreiungsschlag landen, so dass beide am Tabellenende auf den beiden Abstiegsplätzen verbleiben. Deuten führte nach mehr als einer Stunde mit 3:0. Doch Haltern schlug zurück und drehte die Partie, u. a. mit einem lupenreinen Hattrick von Peter Elbers (76. bis 90. Minute). Routinier Dirk Jasmund gelang aber in der dritten Minute der Nachspielzeit noch der 4:4-Ausgleich.

Der TuS 05 Sinsen belegt nach einem spielfreien Wochenende damit weiterhin den drittletzten Tabellenplatz, knapp davor rangiert der SV Rödinghausen II, der dem SC Verl II mit 0:2 unterlag.

Last but not least verspielte die Hammer SpVg im Mittelfeldduell gegen Borussia Emsdetten eine Führung und ging als Verlierer vom Platz.